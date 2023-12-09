السبت 09 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

مصرع 3 أشخاص في حريق مستشفى بروما (فيديو)

جانب من حريق روما،
جانب من حريق روما، فيتو

لقي ثلاثة أشخاص  مصرعهم في حريق اندلع في مستشفى بالقرب من روما، اليوم السبت، في مأساة أثارت تساؤلات حول إجراءات السلامة المتبعة.

وقال رئيس منطقة لاتسيو، فرانشيسكو روكا، للصحفيين أمام المستشفى، إن  الحريق أوقع ثلاث ضحايا لأن الرابع توفي قبل ساعة، بعدما كان عناصر الإطفاء أبلَغوا في البداية عن مصرع أربعة أشخاص.

وأرسل وزير الصحة الإيطالي أورازيو سكيلاتشي تعازيه إلى عائلات "المسنين الأربعة الذين لقوا حتفهم"، معربا عن أسفه لهذه "المأساة المروعة"، مضيفا في بيان: "نأمل أن يوضح التحقيق ملابسات الحريق في أسرع وقت ممكن".

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واندلع الحريق  في مستشفى سان جيوفاني إيفانجليستا في تيفولي، على بعد حوالي عشرين كيلومترًا من روما، وتمكنت عملية الإنقاذ من إجلاء نحو 200 شخص.

وأشارت بلدية تيفولي على فيسبوك إلى نقل مرضى العناية المركزة إلى مستشفيات أخرى في المنطقة بينما يتلقى آخرون العلاج في صالة ألعاب رياضية قريبة تابعة للبلدية.

وأعربت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني على منصة إكس “تويتر سابقًا”، عن "أحر تعازيها لعائلات الضحايا" و"وقوفها إلى جانب المصابين".

وأثارت المأساة ردود أفعال شديدة لدى الطبقة السياسية وتساؤلات حول إجراءات السلامة في المؤسسة.

وقالت السلطات إن النيابة فتحت تحقيقًا وسيتم تشريح الجثث للوقوف على ملابسات الحادثة، واندلع الحريق في القبو قبل أن يمتد إلى المطابخ والطوابق العليا، بحسب وسائل إعلام محلية.

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