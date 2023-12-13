الشبكة الوطنية في الإسماعيلية تحذر المواطنين من احتمالية سقوط الأمطار

حذرت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة في محافظة الإسماعيلية، برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، المواطنين من احتمالية تساقط الأمطار وذلك طبقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

صور الأقمار الصناعية

وقالت الشبكة أن آخر صور للاقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من المحافظة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة.



نصائح مرورية

كما نشرت الشبكة الوطنية للطوارىء احتياطات أثناء نزول المطر لسائقي السيارات حيث يجب إشعال كافة أضواء السيارة وقت المطر لِيَراك السّائقون عبر المرآة العاكسة، و️ مصابيح السيّارة القادمة من الخلف مهمّة جدا أثناء تساقط الأمطار.

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تواصل مديرية الطرق في محافظة الإسماعيلية، بانشاء بيارات تجميع في الأماكن غير المخدومة بالصرف الصحي،وانشاء غرف صرف مياه أمطار جديده لتدعيم الشبكات المنشأة خلال السنوات السابقة.

إنشاء عدد من غرف الصرف

كما قامت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية، بإنشاء حوالي 4000غرفة صرف مياه الأمطار علي مستوي المحافظة في الأعوام المالية الثلاثة السابقة.

الاستفادة من مياه الأمطار

وكان قد وجه اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قد بصيانة جميع الخطوط والإستفادة من مياه الأمطار لري المسطحات الخضراء بالطريق الدائري، طريق بورسعيد وجميع الاماكن التي أنشئت بها ابيار علي مدار الأعوام السابقة.



ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية،بالاستعداد لموسم الامطار للعام الحالي٢٠٢٣/ ٢٠٢٤؛ تقوم مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية برئاسة المهندس احمد الشيمي مدير عام المديرية،بصيانة شبكة صرف الأمطار علي مستوي مراكز المحافظة وعددهم ٧ مراكز.



وكان قد قام اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بجولة لتفقد عدد من مشروعات الطرق الجاري تنفيذها بمركز ومدينة التل الكبير، والتي تشمل مشروع توسعة ورصف شارع أحمد عرابي المزدوج بطول حوالي 3,5 كم، والذي تم الانتهاء من نحو 90% من الأعمال، به ومتبقي 10% من أعمال الرصف والأسفلت، كما اشتملت الأعمال على رصف طريقين فرعيين.

أبرز المرافقون خلال الجولة

وخلال جولته التي رافقه خلالها المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل، ورئيس مركز ومدينة التل الكبير، وجَّه محافظ الإسماعيلية بأن يتم إدراج طريق بديل لطريق أحمد عرابي وإنشاء ورصف عدد ٣ تقاطعات بين طريق أحمد عرابي والطريق المقترح، حتى تتم المناورة داخل المدينة بسهولة وخلق مساحات لحرية حركة المركبات والمواطنين داخل المدينة.

كما وجَّه بأن يدرج في الخطة الاستثمارية 2024 _ 2025 أعمال التجميل المطلوبة للجزيرة الوسطى في طريق أحمد عرابي، وكذلك اختيار موقعين أخرين لإنشاء حدائق عامة لخدمة أبناء مدينة التل الكبير.

كما وجه محافظ الإسماعيلية، بضرورة أن يتم التركيز على مدينة التل الكبير نظرًا لانتهاء أعمال الغاز الطبيعي بها، وانتهاء أعمال المرافق من صرف صحي ومياه وخلافه، على أن يتم إنجاز جميع الطرق والشوارع الرئيسية بمدينة التل الكبير في مدة أقصاها 2025.

كما شملت جولة محافظ الإسماعيلية تفثد طريق محطة المياه الواصل من بر أيمن ترعة الإسماعيلية في اتجاة وادي الملاك.

ومن الجدير ذكره، أن تكلفة مشروعات الطرق الجاري تنفيذها 35 مليون جنيهًا.



وقامت مديرية الطرق والنقل بطرح أعمال جديدة ضمن العام المالي الحالي 2023_ 2024 وتبلغ 22 مليون جنيه، هذا بخلاف خطة 2024 _ 2025 والتي يبدأ العمل بها من يوليو العام القادم.

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