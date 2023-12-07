حجز صاحب محل ومسئول مخزن بحوزتهما 5 أطنان سكر وزيت وأرز بغرض الاحتكار

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحجز (صاحب محل مواد غذائية - كائن بدائرة قسم شرطة بدر- ومقيم بمحافظة الفيوم) لإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من السلعة الغذائية بقصد الحجب والامتناع عن بيعها للجمهور المستهلك ورفع أسعارها، لتحقيق أرباح غير مشروعة وذلك ٢٤ ساعة على ذمة استكمال التحريات.

وعثر بداخل المصنع على (3,800 طن أرز، 600 كيلو زيت طعام) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

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كما ضبط (مسئول عن مخزن- كائن بدائرة قسم شرطة المطرية، ومقيم بذات العنوان) لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته وتجميعه كمية كبيرة من السلع الغذائية "سكر" بقصد الحجب والامتناع عن بيعها للجمهور المستهلك ورفع أسعارها، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على (1,250 طن "سكر") مجهول المصدر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.