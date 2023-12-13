الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

قرار جديد في واقعة العثور على جثة شاب في الشارع بمدينة نصر

العثور على جثة شاب،
العثور على جثة شاب، فيتو

صرحت نيابة مدينة نصر بدفن جثة شاب عثر عليه ملقى في ظروف غامضة بأحد شوارع مدينة نصر، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

جثة في الشارع 

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بمصرع شاب بأحد شوارع دائرة قسم شرطة مدينة نصر.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بكسور وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

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الاستماع للشهود العيان 

وبدأت النيابة العامة في إجراء التحقيقات اللازمة، واستمعت إلى أقوال شهود العيان الذين أكدوا أنهم شاهدوا الشاب وهو يسير في الشارع، ثم فوجئوا به يسقط أرضًا ويفقد وعيه، وحاولوا إسعافه إلا أنه فارق الحياة.

عرض الجثة على الطب الشرعي 

وأمرت النيابة العامة بعرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

العثور على جثة

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بالعثور الغامض على جثة شاب ملقى بأحد شوارع دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بكسور وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.


ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

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وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.

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