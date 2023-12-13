أزمات المطربة بوسي وطليقها عرض مستمر.. مشاجرة في فندق شهير.. واتهامات متبادلة بالسرقة والضرب.. انتهت التصالح بين الطرفين واخلاء سبيلهما من سراي النيابة

سرقة دولارات وسكر وتعدٍ وسب وقذف، تلك هي أبرز الاتهامات التي تبادلتها المطربة بوسي وطليقها هشام ربيع في المحاضر التي قدماها ضد بعضهما في قسم شرطة التجمع، وذلك في المشاجرة التي نشبت بينهما في فندق التجمع الخامس.. إنتهت الخلافات بالتصالح فيما بينهما وأخلت نيابة القاهرة الجديدة سبيلهما من سراي النيابة ومغادرتهما.

مشاجرة في فندق.. وتبادل الاتهامات

ونشبت مشاجرة بين المطربة وطليقها داخل أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس وقام كل منهما بتحرير محضر ضد الآخر تبادلا خلالهما الاتهامات.

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كانت بداية الواقعة بعد أسابيع عن خبر انفصال بوسي وهشام ربيع، جمعت الصدفة بين الجانبين في أحد الفنادق ووقع بينهما اشتباك لفظي، وحاول العديد من المتواجدين الصلح بينهما وفض الاشتباك اللفظي والاشتباك بالأيدي.

تدخل الحاضرين لفض الاشتباك والتهدئة

وبدأت الخلافات بينهما بمشادة بالألفاظ، وتدخل بعض الحاضرين لتسوية الموقف وفض الاشتباك بينهم، ولكن انتهى الأمر بتحرير كل منهم محضرا ضد الآخر، واتهم هشام ربيع المطربة بوسي بالتعدي عليه، كما قامت أيضا باتهامه بالتعدي عليها.

تفريغ كاميرات المراقبة بالفندق

وفرغ رجال مباحث القاهرة كاميرات المراقبة بالفندق وذلك لكشف ملابسات بلاغ المطربة بوسي ضد طليقها رجل الأعمال هشام ربيع، بتهمة التعدي عليها بالضرب خلال مشاجرة نشبت بينهما داخل أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة

تحقيقات موسعة في الواقعة

كما فتحت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، تحقيقات موسعة لكشف ملابسات البلاغ الذي تقدمت به المطربة بوسي ضد طليقها رجل الأعمال هشام ربيع، تتهمه فيه بالتعدي عليها بالضرب خلال مشاجرة نشبت بينهما داخل أحد الفنادق، بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة.

سرقة ذهب وفلوس من الفيلا

حيث قدم رجل الأعمال هشام ربيع، طليق المطربة بوسي، بلاغا يتهم طليقته بسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من داخل فيلته الخاصة داخل كوبوند شهير بمنطقة التجمع الخامس.

بوسي تنكر الاتهامات

وعلى هذا الأساس استدعت جهات التحقيقات، المطربة بوسي، والتي بدورها أنكرت جميع التهم الموجهة إليها، وقررت تقديم بلاغ ضد طليقها بتهمة السب والشتم.

عرض على النيابة العامة

ومن جانبها قررت جهات التحقيقات عرض الفنانة بوسي وطليقها على النيابة العامة تمهيدا للتحقيق معهما في البلاغات المقدمة ضدهما.

بداية الواقعة

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من المطربة بوسي، يفيد باتهام الفنانة لطليقها رجل الأعمال هشام ربيع بالتعدي عليها بالضرب خلال تواجدها داخل فندق، بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تصالح بين الطرفين.. واخلاء سبيلهما

وفي نهاية التحقيقات تم التصالح بين الطرفين وقررت النيابة اخلاء سبيلهما ومغادرتهما من سراي النيابة.

شقيقة طليق بوسي السابق

ومن جانب آخر، منذ أيام قليلة أيضا خرجت شقيقة الراحل وليد فطين طليق (طليقها السابق) المطربة الشعبية بوسي عن السبب الحقيقي لانفصال هشام ربيع عنها بعد زواج استمر عام ونص.

دفع ربيع 12مليون لفطين

حيث قالت شيماء فطين أن هشام ربيع تم حبسه بسبب زوجته بوسي، وقالت: هشام ربيع دفع 12 مليون لوليد فطين عشان يتنازل عن القضايا ضد بوسي

اتحبس بسببها

وأوضحت شقيقة طليق بوسي: ابن عمي أخد الفلوس ونصب علينا، واتحكم عليها، وهشام اتحبس بدالها، وهيا موقفتش جنبه لما رفضت تدفعله 12 مليون جنيه وتطلع هشام ربيع من السجن، مع أنه اتحبس بسببها.

هشام ربيع.. وقضايا ملفقة ضده

وقال هشام ربيع، بشأن انفصاله عن المطربة بوسي، وذلك بعد أيام قليلة من براءته من القضية، التي لُفقت له بحسب ما جاء في تحقيقات النيابة، وبعد العديد من الأنباء التي انتشرت الفترة الماضية عن انفصالهما.

وقال هشام ربيع للإعلام انه طلق بوسي عند مأذون وبلغها من أسبوع، والطلاق حصل لأنها موقفتش جنبه.. وأنه قام برد زوجته الأولى من سنة ونص وهي كان عندها علم بذلك "

كما قالت شقيقة فطين طليقها الأول أن:أخويا شك فيها وبدأت الخلافات من هنا وخدت كل الفلوس اللي معاه ومضت على إيصالات أمانة لحين سدادها، إلا إنها لفقتله تهمة وحبسته في الآخر، وأخويا مات مقهور في السجن بسببها وحرمته من إنه بشوف ياسين أبنه، وهشام ربيع اتحبس بسببها ورميته ومكنتش بتسأل عنه زي ما عملت مع وليد أخويا.

