بوسي تتمسك بذكرياتها مع طليقها رغم صور هشام ربيع مع زوجته وأولاده

أثارت المطربة الشعبية، بوسي، حالة من الجدل الأيام الماضية، برفضها التعليق علي طلاقها من مصفف الشعر الشهير "هشام ربيع"، والذي اكد انه طلاقها عبر رفضها الوقوف بجانبه اثناء فترة حبسه

من ناحية أخرى، تمسكت "بوسي" بذكرياتها مع هشام ربيع، ولم تحذف الصور. التي تجمعهما عبر موقع الصور الشهير "انستجرام" وفيس بوك

وقال مصدر لـ"فيتو" إن هناك محاولات بالفعل للصلح بين الطرفين علي امل العودة بعد الأزمة التي وقعت بينهما مؤخرًا

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وكان هشام ربيع أكد انفصاله بشكل رسمي عن المطربة بوسي. وقال هشام ربيع في تصريح خاص لـ"فيتو": "الطلاق تم في هدوء تام، وبتمنى ليها التوفيق في حياتها فهي سيدة محترمة".

لم تقف بجانبي

وعن أسباب الانفصال قال: “لم تقف بجانبي رغم أني تصدرت لحل مشكلاتها".

وكانت نيابة المقطم قد أخلت سبيل هشام ربيع زوج الفنانة والمطربة بوسي في واقعة اتهامه بالاستيلاء على 8 ملايين جنيه من طليقته أثناء تواجده بمنطقة المقطم، حيث تقدم كافة المستندات التي تؤيد براءته مما نُسب إليه، وإثبات صحة موقفه.

وأخلت النيابة سبيل رجل الأعمال هشام ربيع زوج الفنانة بوسي، بعد اعتراف الشخص الذي لفق له الاتهامات والذي تربطه علاقة وثيقة بطليق الفنانة بوسي المنتج الفني، والذي اتهمه بسرقة شيكات وإيصالات أمانة بقيمة 8 ملايين جنيه بمنطقة المقطم، مؤكدًا أنه لم يكن في وعيه وأنه مريض نفسي ولا يعرف هشام ربيع من قريب أو من بعيد؛ ما دفعه للزج باسمه في القضية دون داعي؛ الأمر الذي أُثبت لاحقًا في محضر التحقيق.

جدير بالذكر أن رجل الأعمال هشام ربيع، تزوج المطربة بوسي منذ عام، وبعد زواجه منها تفاجأ بابتزاز طليقها لها؛ ما دعاه للدفاع عنها ومحاولة تجنبها أي مضايقات من قبل طليقها، الأمر الذي كلفه حبسه وتلفيق قضية له للتخلص منه، ما دفعه للتفكير في التخلص منه وتلفيق تهمة له وحبسه.

زوج المطربة بوسي

وكان قسم شرطة المقطم تلقى بلاغًا من موكل طليق المطربة ويدعى فطين، ويعمل منتجًا فنيًّا يتهم فيه زوجها واثنين آخرين بسرقة شيكات بنكية وإيصالات أمانة تقدر بأكثر من 8 ملايين جنيه سبق وأن اتفق زوجها على سدادها وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الأمن من ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.