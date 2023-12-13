بايرن ميونخ يعلن إصابة مزراوي وكومان بعد مباراة اليونايتد

دوري أبطال أوروبا، أعلن نادي بايرن ميونخ، اليوم الأربعاء، تعرض الثنائي كينجسلي كومان ونصير مزراوي للإصابة.

وقال بايرن ميونخ، في بيان على موقعه الرسمي: "سيفتقد الفريق لجهود الثنائي كينجسلي كومان ونصير مزراوي في مبارياته المقبلة".

وأضاف: "أصيب الجناح كينجسلي كومان بتمزق عضلي في فخذه الأيمن خلال مباراة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد، مساء الثلاثاء".



وتابع: "بينما تعرض الظهير نصير مزراوي للإصابة بتمزق عضلي في فخذه الأيسر، وفقا للفحوصات التي أجراها القسم الطبي عقب عودة الفريق إلى ميونخ، اليوم الأربعاء".

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واختتم: "سيستضيف بايرن ميونخ فريق شتوتجارت يوم الأحد المقبل، ثم يسافر إلى فولفسبورج يوم الأربعاء المقبل في الدوري الألماني".

دوري أبطال أوروبا

وودع مانشستر يونايتد الإنجليزي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد"، مساء امس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت تقارير عالمية أن بايرن ميونخ حصل على 14,93 مليون يورو مقابل 5 انتصارات وتعادل في دور المجموعات بالاضافة الى 9,6 مليون يورو مكافأة التأهل الى دور الـ16.

بايرن ميونخ رفع رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا، وكان قد حسم تأهله لثمن نهائي دوري الأبطال على رأس المجموعة.

فيما ودع مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا بعد توقف رصيده عند 4 نقاط في قاع المجموعة.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام بايرن ميونخ



أعلن إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد تشكيل فريقه أمام بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: شو - فاران - مجواير - دالوت.

خط الوسط: امرابط - مكتوميناي - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: جارناتشو - أنتوني - هويلاند.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ أمام مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا



فيما ضم تشكيل بايرن ميونخ ضد مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا كلًّا من:

حراسة المرمى: نوير.

خط الدفاع: مزراوي - أوبيميكانو - كيم - ديفيز.

خط الوسط: جوريتسكا - كيميتش - موسيالا.

خط الهجوم: كومان - سانيه - كين.