الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رياضة

عوائد مالية في خزينة بايرن ميونخ من دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ،فيتو
بايرن ميونخ،فيتو

دوري أبطال أوروبا، ودع مانشستر يونايتد الإنجليزي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد"، مساء امس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت تقارير عالمية ان  بايرن ميونخ  حصل على 14,93 مليون يورو مقابل 5 انتصارات وتعادل في دور المجموعات بالاضافة الى 9,6 مليون يورو مكافأة التأهل الى دور الـ16.

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بايرن ميونخ رفع رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا، وكان قد حسم تأهله لثمن نهائي دوري الأبطال على رأس المجموعة.

 

فيما ودع مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا بعد توقف رصيده عند 4 نقاط في قاع المجموعة.

وتقدم لاعب بايرن ميونيخ  بالهدف الأول في شباك مانشستر يونايتد في الدقيقة 70 بعد تمريره بينية من هاري كين بتمريرة  لزميله كينجسلي كومان المنطلق داخل منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وشهدت الدقائق المتبقية من عمر المباراة محاولات من لاعبي مانشستر يونايتد لإعادة ترتيب الصفوف داخل أرضية الملعب بعد صدمة الهدف الأول لصالح بايرن ميونيخ.

وفي الدقيقة 83 ركلة ركنية لبايرن ميونيخ على يسار مرمى مانشستر يونايتد، نفذها جوشوا كيميش بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها هاري كين برأسية قوية مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.

وسيطر مانشستر يونايتد على مجريات الأمور في الدقائق الأولى أملا في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز هام للفريق في مشوار الصعود، إلا أن أغلب المحاولات لم ترتق لمرحلة الخطورة.

 

 

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وفي الدقيقة 27، كانت أولى الفرص الحقيقية لفريق بايرن ميونيخ بعد مجهود فردي من لوروا ساني ليخترق منطقة الجزاء إلا أنه مرر الكرة ليتدخل دفاع اليونايتد ويبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

مرت الدقائق المتبقية دون خطورة على المرميين وانحصر اللعب في وسط الملعب لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

 

تشكيل مانشستر يونايتد أمام بايرن ميونخ

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد تشكيل فريقه أمام بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: شو - فاران - مجواير - دالوت.

خط الوسط: امرابط - مكتوميناي - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: جارناتشو - أنتوني - هويلاند.

 

وجاء تشكيل بايرن ميونخ أمام مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا

فيما ضم تشكيل بايرن ميونخ ضد مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا كلًّا من:

حراسة المرمى: نوير.

خط الدفاع: مزراوي - أوبيميكانو - كيم - ديفيز.

خط الوسط: جوريتسكا - كيميتش - موسيالا.

خط الهجوم: كومان - سانيه - كين.

 

مباراة كوبنهاجن الدنماركي وجالطة سراي التركي

وفي نفس المجموعة فاز فريق كوبنهاجن الدنماركي على جالطة سراي التركي، ليتأهل رفقة البايرن لثمن النهائي، حيث رفع رصيده للنقطة 8 في الترتيب الثاني.

 

ترتيب مجموعة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

ويتصدر فريق بايرن ميونخ ترتيب المجموعة برصيد 14 نقطة. وفى المركز الثاني فريق كوبنهاغن برصيد 8 نقاط ويأتي فريق جالطة سراي في المركز الثالث برصيد 5 نقاط ويحل فريق مانشستر يونايتد في المركز الرابع برصيد 5 نقاط.

 

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