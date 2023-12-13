الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

“القيم الجمالية للفن المصري الحديث والمعاصر”.. أحدث إصدارات الأعلى للثقافة

غلاف الكتاب, فيتو
غلاف الكتاب, فيتو

يصدر قريبًا عن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي؛ كتاب “القيم الجمالية للفن المصري الحديث والمعاصر” من تأليف د.حورية السيد، بتقديم د. غماد أبو غازي، ولوحة الغلاف للفنان الكبير: مصطفى الرزاز

كتاب القيم الجمالية

نبذة المؤلف عن الكتاب:
الكتاب هو ثمرة جهد متواصل من البحث الجاد والمخلص الذي يبغى وجه الله. بإرشاد وإعانة الكثير من الأساتذة الكبار، الذين أفنوا حياتهم في حقل الفن والمعرفة والثقافة، بالرجوع إلى آرائهم واقتراحاتهم.. وكذلك الخبرة المباشرة والمتواصلة من خلال عملي كفنانة وناقدة، على مدى أعوام كثيرة، أخلصت فيها بصدق، ووهبت عملي - ابتغاء وجه الله - لكل قارئ ومثقف يريد أن يعرف أو يكتشف حقبة زمنية فنية ومدى الحراك الثقافي والفني فيها.. وتأثير الفنان في المجتمع وتأثير المجتمع على الفنان والمثقف. 
الكتاب يناقش الفن المصري الحديث والمعاصر، من خلال عدة محاور راعاها الفنان الكبير وتحرر منها الصغير أو المعاصر؛ في سبيل التجدد والانطلاق؛ بحثا عن رؤى وآفاق جديدة، تتوافق مع متطلبات عصره، ومناقشتها ودعوة الجمهور لمناقشتها معه. أتمنى من كل قارئ أن يجد فيه ما يبحث عنه، ومن كل باحث أن يكمل مسيرته العلمية والفنية فيما أخفقت فيه. وتحيةً وتقديرًا لكل من يتناول قراءته أو مناقشته بصدق وجدية.

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الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتور هشام عزمي الأعلى للثقافة المجلس الأعلى للثقافة هشام عزمي عماد أبو غازي وزارة الثقافة

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