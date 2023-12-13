دوري أبطال أوروبا، الشوط الأول مانشستر سيتي يتقدم بهدف جود هاميلتون على النجم الأحمر

دوري أبطال أوروبا، تقدم فريق مانشستر سيتى الإنجليزي على نظيره فريق النجم الأحمر بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين التي مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "راجكو ميتيتش" ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدف مانشستر سيتي ميكا فيليب جود هاميلتون في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول.

تشكيل مانشستر سيتي أمام النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا

وكان الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي قد أعلن تشكيل فريقه لخوض مباراة النجم الأحمر، التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "راجكو ميتيتش" ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وضم تشكيل مانشستر سيتي أمام النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا كلا من:

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: لويس - ستونز - جوميز - أكانجي.

خط الوسط: فيليبس - كوفاسيتش - نونيز.

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خط الهجوم: بوب - جريليتش - هاميلتون.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد سيرفينيا زفيزدا

وانطلقت مباراة مانشستر سيتي وسرفينا زفيزدا، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت مصر،والساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ترتيب مجموعة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

ويحتل فريق مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد فريق سرفينا زفيزدا في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد سرفينا زفيزدا

جدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بث مباراة مانشستر سيتي ضد سيرفينيا زفيزدا عبر قناة beIN Sports 1HD.

مانشستر سيتي ينهي سلسلة النتائج السلبية

وحقق فريق مانشستر سيتي فوزا مثيرا أمام مضيفه لوتون تاون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب كينلورث رود، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح مانشستر سيتي في المباراة، في إنهاء سلسلة سلبية وصلت إلى 4 مباريات متتالية دون فوز في البريميرليج.

وسجل هالاند 14 هدفا في 15 مباراة بالدوري الإنجليزي، لكنه فشل في هز الشباك في آخر مباراتين للسيتي ضد توتنهام وأستون فيلا.

وأشارت الصحيفة إلى أن جوليان ألفاريز، هو من سيقود هجوم مانشستر سيتي في ظل غياب هالاند.

وكانت تقارير صحفية كشفت أن النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، أفلت من عقوبة الإيقاف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت تقارير بريطانية، أن هالاند مهدد بالإيقاف بسبب انفعاله بشكل غير لائق على الحكم سيمون هوبر، الذي كان يدير مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام، والتي انتهت بالتعادل 3-3.