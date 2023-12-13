قرار جديد من جوارديولا لهداف مانشستر سيتي قبل كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية، أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن إيرلنج هالاند هداف الفريق لن يسافر مع الفريق لمواجهة رد ستار بلغراد في دوري أبطال أوروبا لكنه سيعود للتدريبات يوم الخميس.

وغاب هالاند عن فوز سيتي على لوتون تاون يوم الأحد بسبب إصابة في القدم وهي المباراة الأولى التي يغيب عنها هداف الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بينما يستعد بطل الثلاثية الموسم المقبل للسفر إلى جدة للمشاركة في كأس العالم للأندية.

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غياب هالاند عن مانشستر سيتي

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: هالاند سيعود يوم الخميس، وسنرى كيف يشعر، لا أستطيع الإجابة إذا كان سيلعب يوم السبت لا أعرف الآن. في المؤتمر الصحافي المقبل يمكنني أن أكون أكثر دقة بشأن حالته.

وضمن سيتي تأهله متصدرا للمجموعة السابعة برصيد 15 نقطة ولايبزيج ثانيا وله تسع نقاط، بينما يتذيل رد ستار الترتيب بنقطة واحدة ما يمنح جوارديولا فرصة لإراحة بعض اللاعبين يوم الأربعاء.

مانشستر سيتي ينهي سلسلة النتائج السلبية

ونجح مانشستر سيتي في المباراة، في إنهاء سلسلة سلبية وصلت إلى 4 مباريات متتالية دون فوز في البريميرليج.

وسجل هالاند 14 هدفا في 15 مباراة بالدوري الإنجليزي، لكنه فشل في هز الشباك في آخر مباراتين للسيتي ضد توتنهام وأستون فيلا.

وأشارت الصحيفة إلى أن جوليان ألفاريز، هو من سيقود هجوم مانشستر سيتي في ظل غياب هالاند.

وكانت تقارير صحفية كشفت أن النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، أفلت من عقوبة الإيقاف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت تقارير بريطانية، أن هالاند مهدد بالإيقاف بسبب انفعاله بشكل غير لائق على الحكم سيمون هوبر، الذي كان يدير مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام، والتي انتهت بالتعادل 3-3.

وشهدت المباراة قرارًا تحكيميًا مثيرًا للجدل، بإيقاف انفراد لجاك جريليش جناح السيتي، من أجل احتساب خطأ لزميله إيرلينج هالاند، وعدم إتاحة الفرصة.

واحتج لاعبو السيتيزينز، وفي مقدمتهم هالاند، بشدة على قرار الحكم، الذي منع فرصة خطيرة للغاية في الدقائق الأخيرة، والنتيجة 3-3.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الاتحاد الإنجليزي رأى عقب خضوع الواقعة للتحقيق، أن تصرف هالاند لا يستحق توجيه اتهام فردي له.

واكتفى الاتحاد الإنجليزي بتوجيه اتهام عام إلى مانشستر سيتي، بانتهاك قاعدة البريميرليج، ما يعني أن هالاند لن يتعرض للإيقاف، بسبب عدم وجود اتهام مباشر له.