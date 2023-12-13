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رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد سيرفينيا زفيزدا بدوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

 دوري أبطال أوروبا، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق سيرفينيا زفيزدا، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من  بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد سيرفينيا زفيزدا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة مانشستر سيتي وسرفينا زفيزدا، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت  مصر،والساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ترتيب مجموعة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

ويحتل فريق مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد فريق سرفينا زفيزدا في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد سرفينا زفيزدا

جدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بث مباراة مانشستر سيتي ضد سيرفينيا زفيزدا عبر قناة beIN Sports 1HD.

وحقق فريق مانشستر سيتي فوزا مثيرا أمام مضيفه لوتون تاون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب كينلورث رود، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي ينهي سلسلة النتائج السلبية

ونجح  مانشستر سيتي في المباراة، في إنهاء سلسلة سلبية وصلت إلى 4 مباريات متتالية دون فوز في البريميرليج.

وسجل هالاند 14 هدفا في 15 مباراة بالدوري الإنجليزي، لكنه فشل في هز الشباك في آخر مباراتين للسيتي ضد توتنهام وأستون فيلا.

وأشارت الصحيفة إلى أن جوليان ألفاريز، هو من سيقود هجوم مانشستر سيتي في ظل غياب هالاند.

وكانت  تقارير صحفية كشفت أن النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، أفلت من عقوبة الإيقاف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت تقارير بريطانية،  أن هالاند مهدد بالإيقاف بسبب انفعاله بشكل غير لائق على الحكم سيمون هوبر، الذي كان يدير مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام، والتي انتهت بالتعادل 3-3.

وشهدت المباراة قرارًا تحكيميًا مثيرًا للجدل، بإيقاف انفراد لجاك جريليش جناح السيتي، من أجل احتساب خطأ لزميله إيرلينج هالاند، وعدم إتاحة الفرصة.

واحتج لاعبو السيتيزينز، وفي مقدمتهم هالاند، بشدة على قرار الحكم، الذي منع فرصة خطيرة للغاية في الدقائق الأخيرة، والنتيجة 3-3.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الاتحاد الإنجليزي رأى عقب خضوع الواقعة للتحقيق، أن تصرف هالاند لا يستحق توجيه اتهام فردي له.

واكتفى الاتحاد الإنجليزي بتوجيه اتهام عام إلى مانشستر سيتي، بانتهاك قاعدة البريميرليج، ما يعني أن هالاند لن يتعرض للإيقاف، بسبب عدم وجود اتهام مباشر له.

 

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