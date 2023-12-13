الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

ارتفاع جديد في أسعار الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية

مؤشر الذهب، فيتو
مؤشر الذهب، فيتو

مؤشر الذهب، ارتفعت أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء محليا بشكل ملحوظ بحركة التعاملات مع انخفاض مستمر عالميا بحركة التعاملات، ورصدت “ فيتو” حركة المؤشر العالمى بشكل لحظي، حيث استطاع الذهب التراجع عن مستوى 2000 دولار للأونصة، ليستقر عند 1982.20 نقطة.

اقرأ التالى: مؤشر الدولار الأمريكي، حركة تداولات العملة الخضراء عالميا (تحديث لحظي)

 

مؤشر الذهب، فيتو 

 

توقعات متزايدة بارتفاع مؤشرات الذهب رغم الانخفاض الحالى 

 وأكد خبراء أن الوضع الحالي لأسواق الذهب يلفت الانتباه إلى منطقة دعم مهمة، وهناك توقعات متزايدة بأن المستثمرين الباحثين عن القيمة سيتقاربون قريبًا حول المستوى 2000 دولار كنقطة دخول محتملة، وقد يؤدي احتمال عودة المتداولين إلى السوق في هذه المرحلة إلى ارتفاع نحو المستوى 1982.20 دولارا، رغم الانخفاض وكسر مستويات الـ 2000 دولار للأونصة عالميا، ومع ذلك، من المهم أن ندرك بأن هذا السوق قد تميز بتقلبات كبيرة في الأيام الأخيرة، وقد أثبت الأسبوع الماضي أنه يمثل تحديًا كبيرًا للمشاركين في سوق الذهب.

Advertisements

التحليل الفنى للذهب، فيتو 

 

وجاء هذا الانخفاض نتيجة عدة عوامل رئيسية، أبرزها التوقعات المستمرة بأن البنك الفيدرالي قد يعدل سياسته النقدية بخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من العام المقبل 2024.

اقرأ التالى: ارتفاع سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسى بموقع البورصة المصرية (تحديث لحظي)

صعود مؤشر الذهب بحركة التداولات اليوم 

 وهبط مؤشر الذهب العالمي بحركة التداولات اللحظية، بالرغم من تسجيل المعدن الأصفر ثاني مكاسبه الشهرية على خلفية آمال خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قريبًا ليجتاح قيعان جديدة حيث سجل المؤشر العالمي 1982.20 دولارا للأونصة الواحدة. 

اقرأ التالي: موجة صعود قياسية، 4.8 مليار جنيه أرباح نقدية للمتداولين بالبورصة المصرية نهاية نوفمبر

 

السعر الاسترشادي لـ جرام الذهب بموقع البورصة المصرية

وارتفعت أسعار الذهب صباح اليوم محليا  كالتالي: بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3200 جنيها للشراء، 3215 جنيها للبيع، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي حوالي 2805 .

والسعر الاسترشادي لـ جرام الذهب هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام.

اقرأ التالي: ارتفاع سعر الذهب على موقع البورصة المصرية، حركة المؤشر الرئيسي بمنتصف التعاملات

 

الذهب، فيتو 

 

وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت من هنـــــــــــا

نصيحة خبراء سوق المال عن الاحتفاظ بالذهب 

 وينصح خبراء سوق المال والمحللين الفنيين بأهمية "الاحتفاظ بالذهب" كاستثمار على المديين المتوسط والطويل، وعدم التعامل معه بمبدأ "المضاربة" أو الرغبة في الحصول على مكسب سريع، لاسيما وأن الذهب من الاستثمارات التي تدر عائدا إلا عند بيعها، وحال الرغبة في الحصول على عوائد سريعة أو دورية، ثمة قنوات ووسائل استثمارية أخرى يمكن أن يلجأ إليها المستثمرون.

 

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

 

الذهب الدهب بكام جرام الذهب الذهب بكام الان الذهب عيار 24 بكام فى مصر مؤشر الذهب بالبورصة اامصرية بكام الذهب عيار 21 بكام الذهب فى مصر بكام الذهب عيار 18 بكام الذهب عيار 14 بكام الان الذهب عيار 21 بكام الان فى القاهرة الدهب بكام فى الكويت الذهب بكام الان فى مصر 13 12 2023 الدهب بكام فى مصر الان مباشر بكام الدهب الان اخر الاخبار اخر اخبار الدهب عيار 21 سبيكة الذهب

مواد متعلقة

هبوط مؤشر الدولار الأمريكي قبيل صدور الكلمة الحاسمة للبنك الفيدرالي اليوم

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب، جرام عيار 24 يسجل 3210 جنيهات (تحديث لحظي)

خبيرة: هبوط جماعي لمؤشرات البورصة وصعود إيجابي باختراق المستوى ٢٤٩٠٠ نقطة

خبيرة بأسواق المال: مؤشر EGX30 في مرحلة تجميع ويجب تخطي هذا المستوى

الأكثر قراءة

سكر وضرب وسرقة دولارات، القصة الكاملة لمشاجرة بوسي وطليقها داخل فندق

قائمة ليفربول أمام سانت جيلواز في الدوري الأوروبي وموقف محمد صلاح

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 13-12-2023

التعليم تكشف موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

غزة مقبرة للغزاة، القسام تبث مشاهد الاشتباكات مع الاحتلال من المسافة صفر (فيديو)

قرار جديد في واقعة العثور على جثة شاب في الشارع بمدينة نصر

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 13-12-2023

مجلس الوزراء يلزم المصانع بطباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها

Advertisements

منوعات

المزيد

طقوس بسيطة ودفن خارج الفاتيكان، البابا فرنسيس يكشف وصيته بعد وفاته

رئيس نادي برشلونة يسقط في مطعم نادي أنتويرب البلجيكي

زاهي حواس يجري عملية جراحية في ألمانيا

ضرب زميله، ايقاف لاعب في الدوري الإنجليزي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 13-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 13-12-2023

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

المزيد

انفوجراف

تحمي من السرطان وتعزز قوة الدماغ.. 6 فوائد مذهلة لجوزة الطيب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لم يرد بها نص، 25 دعاء للحمل بتوأم

تفسير حلم ضرب البرص في المنام وعلاقته بالنجاة من الأصدقاء الفاسدين

أحاديث لا تصح عن فضل سورة الدخان

المزيد
الجريدة الرسمية