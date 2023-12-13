الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رياضة

منافس الأهلي المحتمل، فلومينينسي يصل السعودية لخوض منافسات كأس العالم للأندية

وصول فلومينينسي إلى
وصول فلومينينسي إلى السعودية لخوض كأس العالم للأندية، فيتو

كأس العالم للأندية، وصلت بعثة فريق فلومينينسي البرازيلي، مساء اليوم الأربعاء، إلى مدينة جدة السعودية، تمهيدا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2023.

وتوج فلومينينسي بلقب بطولة كوبا ليبرتادوريس، ليتأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث ينتظر الفائز من الأهلي واتحاد جدة السعودي في نصف نهائي مونديال الأندية.

 

قائمة فلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية 

وجاءت قائمة فلومينينسي بطل أمريكا الجنوبية في كأس العالم للأندية على النحو التالي:

حراسة المرمى: فابيو دیفسون - بيدرو فيليبي - فيتور إيديس

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خط الدفاع: مارسيلو - صامویل شافییر - مارلون - جوجا - فيليبي ميلو - نينو - ديفيد براز- ديوجو باربوسا

خط الوسط: تياجو سانتوس - ألكساندر - أندريه - ماتيوس مارتينيلي - باولو جانسو - دانييل سامبايو - جون آرياس - فينيسيوس دي ليما - ماركوس كينو

خط الهجوم: جيرمان كانو - جون كينيدي - يوني جونزاليس.

وفي افتتاح البطولة، تمكن فريق اتحاد جدة السعودي من الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة (3-0) أمس الثلاثاء، ليواجه الأهلي في الدوري الثاني من البطولة.

من ناحية أخرى، أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصالا هاتفيا بالمهندس خالد مرتجى رئيس بعثة النادي الأهلي المتواجدة في مدينة جدة السعودية، للاطمئنان على استعدادات البعثة قبل خوض منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية، مام اتحاد جدة السعودي.

وأكد أشرف صبحي دعم الوزارة لجميع الأندية المصرية المشاركة في البطولات القارية والدولية، وتحفيزهم على تقديم أفضل أداء لهم والفوز في المنافسات التي يخوضونها، معربًا عن ثقته في قدرة لاعبي الأهلي على تقديم أداء مميز، وتحقيق الفوز في المباراة المرتقبة أمام اتحاد جده، وإسعاد الجماهير المصرية.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، والرابعة على التوالي، وسبق وتوج بالميدالية البرونزية ثلاث مرات سابقة، وذلك خلال المشاركة في أعوام 2006 و2020 و2021. 

ويتطلع الأهلي إلى تحقيق إنجاز جديد، عندما يشارك خلال النسخة التاسعة في تاريخه، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية 2023.

كما حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على لقاء لاعبي الفريق وجهازهم الفني قبل التوجه لأداء المران الثاني بجدة في السادسة مساء اليوم الأربعاء وذلك على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لخوض  بطولة كأس العالم للأندية.

وحرص الخطيب على التواجد مع بعثة الأهلي من أجل دعم وتحفيز اللاعبين على الظهور بشكل قوي قبل مواجهة اتحاد جدة السعودي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اتحاد جدة السعودي مساء الجمعة المقبل، والتي ستقام على استاد الجوهرة بمدينة جدة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية 2023.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية قد عقدت اجتماعًا تنسيقيًّا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ وحضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي رئيس البعثة، والطاقم الإداري للبعثة، والجهاز الفني والإداري، واللاعبون.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.
ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، مساء يوم الجمعة المقبل، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام على ملعب الجوهرة بمدينة جدة.

وكان فريق اتحاد جدة السعودي قد فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في لقاء الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

 

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندي

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

 

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