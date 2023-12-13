الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رياضة

أشرف صبحي يشكر مديريات الشباب والرياضة والمتطوعين على دورهم في انتخابات الرئاسة

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

الانتخابات الرئاسية، وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، والمتطوعين والكيانات الشبابية، على دورها الفعال في العملية الانتخابية، التي شهدتها البلاد على مدار الثلاث أيام الماضية.

وأكد الوزير أن مديريات الشباب والرياضة قامت بدورها على أكمل وجه، ونجحت في توفير كل سبل الدعم والراحة للناخبين، وتذليل كافة العقبات أمامهم، مشيرًا إلى أن مديريات الشباب والرياضة والمتطوعين والكيانات الشبابية لعبوا دورًا مهمًا في نشر الوعي الانتخابي بين المواطنين، وحثهم على المشاركة في العملية الانتخابية.

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مديريات الشباب والرياضة والمتطوعين والكيانات الشبابية

ووجه "صبحي" الشكر لكل العاملين بمديريات الشباب والرياضة والكيانات الشبابية والمتطوعين على جهودهم المخلصة، وحثهم على مواصلة العمل، وتقديم كل ما هو مطلوب منهم، لتحقيق مستهدفات الوزارة.

وأضاف وزير الشباب أن مديريات الشباب والرياضة من خلال التنسيق الكامل مع الوزارة والإدارة المركزية للتعليم المدني على مدار ٣ أشهر كاملة منذ إطلاق الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية وحتى فترة الانتخابات الرئاسية قامت بنشر الوعي الانتخابي بين المواطنين، من خلال تنظيم حملات توعية، ولقاءات مع المواطنين، وعقد ندوات تثقيفية.

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة أنشأت غرفة عمليات مركزية بالوزارة وربطتها بغرف عمليات داخل محافظات الجمهورية لمتابعة الانتخابات الرئاسية والتي أجريت داخل 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ومن جهة أخرى، كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أصدرت التعليمات المنظمة لعمل اللجان العامة في مرحلة حصر وتجميع أصوات الناخبين الواردة من اللجان الفرعية، بعد انتهاء عملية الفرز داخل اللجان الفرعية عقب انتهاء التصويت في آخر أيام الاقتراع بـ الانتخابات الرئاسية.2024 حيث تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجنة الفرعية لجميع أصوات الناخبين، ويتم إثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان في محضر إجراءات إحصاء وتجميع الحصر العددي لأصوات اللجان الفرعية نموذج رقم 23 انتخابات رئاسية.

حصر الأصوات الصحيحة 


وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان حصر عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح، على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور من يوجد من المرشحين أو ممثليهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرح لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

صورة المحضر من الحصر العددي 


ويسلم رئيس اللجنة العامة صورة من الحصر العددي المشار إليه مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس وأمين اللجنة لكل من يطلبها من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم، وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخابات وقبل وصول رؤساء اللجان الفرعية لمقر اللجنة العامة، يقوم رؤساء وأعضاء اللجان العامة، باستلام صورة من إيصال استلام لجنة الحفظ لأوراق العملية الانتخابية الخاصة باللجنة الفرعية نموذج رقم 27 انتخابات رئاسية.

استلام محاضر اللجنة الفرعية 


يتم استلام محاضر اللجنة الفرعية ومرفقاتها من رؤساء اللجان الفرعية وفي حضورهم بعد مراجعتها، ثم إحصاء وتجميع أصوات الناخبين باللجان الفرعية من واقع كشوف نتيجة الحصر العددي نموذج رقم 20 انتخابات رئاسية، وذلك بالاستعانة بالحاسب الآلي المتوفر في اللجنة العامة عن طريق جمع عدد الحاضرين، الأصوات الصحيحة، الأصوات الباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح بكل لجنة فرعية. 

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مديريات الشباب والرياضة الوعي الانتخابي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة الانتخابات الرئاسية

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