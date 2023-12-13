الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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محافظات

وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم يكلف لجنة لتلافي سلبيات مستشفى إبشواي

سامح العشماوي وكيل
سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم، فيتو

شكل الدكتور سامح العشماوى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم،  لجنة من الطب العلاجى، وادارة المستشفيات والشئون الادارية لمتابعة لمتابعة مستشفي ابشواي المركزي ومساعدة الادارة لتلافى السلبيات التي رصدها أثناء زيارته للمستشفي

وكان وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، قد زار مستشفي ابشواي المركزي، وتبين له أن المستشفي يعاني من العجز فى الاطباء في بعض التخصصات، خاصة العناية المركزة،  رغم ان المستشفى يخددم مركزى ابشواى ويوسف الصديق، كما لاحظ وجود عجز في عمال النظافة، وانتدب عدد من الأطباء من مستشفيات الفيوم، لاجراء بعض الجراحات، خاصة جراحات  الرمد، بعد أن وجد قائمة الانتظار طويلة لحالات لا تحتمل الانتظار.

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إعادة توزيع الصيادلة

يذكر أن وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، سبق له أن أصدر تكليف لإدارة الصيدلة لمديرية الصحة والسكان، وإدارة الموارد البشرية بإعادة توزيع الصيادلة الإكلينيكيين بالمستسفيات والوحدات الصحية بمحافظة الفيوم، وتوفير العدد المطلوب للمستشفى الفيوم العام، حتى يتم أداء الخدمة بها على أكمل وجه، جاء ذلك بعد تضرر مدير المستشفي العام من نقص عدد الصيادلة الاكلينيكيين بالمستشفى، ما يؤثر على أداء الخدمة المقدمة للمواطنين

 وكلف أيضا مدير الشئون المالية بالمديرية ببحث كل مشكلات مستشفى الفيوم العام،  والعمل على توفير الحلول المحاسبية اللازمة، حتى لا بتأثر المواطن البسيط الذي بلجأ العلاج المجاني بأى مشكلات سواء مالية أو إدارية تؤثر علي جودة الخدمة المقدمة.

جولة داخل المستشفى العام

وكان وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، قد زار المستشفى العام، اليوم الأربعاء، وتفقد أقسام الجراحة حريم، والعناية المتوسطة، والحروق، وقدم  المستشفى مقترح لتطوير سكن الطبيبات القديم، والاستفادة منه فى إضافة قسم اقتصادى يدر دخلا للمستشفى ويزود مواردها، ما يعود بالنفع على باقي الأقسام المجانية.

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