القبض على المتهم بقتل نجل عمه في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل متهم بقتل نجل عمه طعنا في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف على مبلغ مالي.

طعن نافذ في البطن

كان المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة قد تلقى إشارة من المستشفى تفيد باستقبال أحد الأشخاص شاب في العقد الثالث من عمره مصابا بطعن نافذ بمنطقة البطن ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه ومقيم بدائرة القسم.

قتل ابن عمه

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبالفحص تم التقابل مع أسرة المجني عليه وبسؤالهم اتهموا نجل عم المجني عليه بقتله في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف على مبلغ مالي.

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وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

اعتراف المتهم.. بسبب خلاف مالي

وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأقر أنه نشبت مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه بسبب خلاف على مبلغ مالي، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها بطعنه بسلاح أبيض مما أدى إلى وفاته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.