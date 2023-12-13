فاركو يفوز على الأهلي بدوري الجمهورية مواليد 2003

فاركو، نجح فريق فاركو في تحقيق الفوز خارج ملعبه على الأهلي بنتيجة 1/2، بالجولة 15 من دوري الجمهورية للشباب مواليد 2003.

أحرز ثنائية فاركو بمرمى الأهلي كل من محمود فرحات وكريم جبريل.

الجهاز الفني لفريق فاركو 2003

يتكون الجهاز الفني والإداري والطبي لفاركو من:

د/ أحمد عاشور (رئيس قطاع الناشئين)

ك/ شريف فاروق (مدير إداري قطاع الناشئين)

ك/ هاني سامي (مدير فني)

ك/ محمود خليل (مدرب عام)

ك/ خالد عبد النبي (مدرب حراس مرمى)

ك/ محمد احمد "ميمي" (إداري)

ك/ محمد عثمان (أخصائي)

حسن محمد حسن (عامل مهمات)

بلال صبحي (عامل مهمات)

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أهلي ٢٠٠٩ يفوز على بيراميدز بهدفين في بطولة الجمهورية

من ناحية أخرى، حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٩ الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ١٣ من بطولة الجمهورية.

افتتح علي سامح أهداف الأهلي في شوط المباراة الأول بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يضيف خالد يحيى الهدف الثاني في شوط المباراة الثاني.

الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة ٣١، محرزًا ٢٩ هدفًا مقابل ١١ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٩ بالأهلي كلًّا من ياسر محمدين مديرًا فنيًّا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأحمد بلبل الهادي مدرب الحراس، وأحمد إبراهيم الإداري، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإسلام عبد الفتاح المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.

أهلي ٢٠٠٦ يفوز على النصر للتصدير برباعية في بطولة منطقة القاهرة

من جهة أخرى حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦ الفوز على ضيفه النصر للتصدير برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة منطقة القاهرة.

افتتح مازن أحمد أهداف المباراة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف آدم المهدي الهدف الثاني بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء.

وفي شوط المباراة الثاني، نجح يوسف إسلام في إحراز الهدف الثالث بمهارة رائعة، قبل أن يختتم عمر زكريا أهداف المباراة من ركلة جزاء.

الفوز رفع رصيد أهلي ٢٠٠٦ إلى النقطة ٢٥ نقطة من الفوز في ٨ مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، حيث فاز على النصر للتصدير ٥ - صفر، وعلى كهرباء شمال ٤ - صفر، والشبان العالمية ٨ - صفر، وعلى الإسكان ١٠ - صفر، وعلى الزهور ١ - صفر، وعلى مدينة نصر ١١ - صفر، وتعادل مع الطيران ١ - ١، وفاز على الغابة ٣ - صفر، مسجلًا ٤٧ هدفًا مقابل هدف واحد في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ بالأهلي كل من أحمد خطاب مديرًا فنيًا، وسامح عبد الفضيل مدربًا عامًا، ومحمد فتوح مدربًا للحراس، وأحمد حمدي إداري الفريق، ومحمد حمدي طبيب الفريق ومحمد فوزي إخصائي التدليك.