جامعة الزقازيق تنظم ندوة عن دور الدولة في الحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية

نظمت كلية الآداب جامعة الزقازيق ندوة تثقيفية عن "دور الدولة في الحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية بين الشباب".

وجاء ذلك تحت إشراف الدكتور عماد عبد الرازق عميد الكلية، والدكتور محمد علي غريب وكيل الكلية لشئون البيئة، وذلك بقاعة المناقشات بالكلية بالدور الأرضي.



وحاضر فيها كل من الدكتور عماد مخمير أستاذ علم النفس وعميد كلية الآداب الأسبق، الدكتور حامد الهادي أستاذ علم الاجتماع بالكلية، الدكتور أيمن عبد الحميد أستاذ علم الجغرافيا المساعد بالكلية، وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،

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الدكتور عماد عبد الرازق يرحب بالحضور

في بداية الندوة رحب الدكتور عماد عبد الرازق عميد الكلية، بجميع الحضور، مشيرًا إلى أهمية تناول موضوع الهجرة غير الشرعية، والذى يعد من الموضوعات التي تهتم بها الدولة، ممثلة فى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكافة الجهات المعنية، ومن هنا حرصت جامعة الزقازيق على إلقاء المزيد عن المشكلة والتعريف بها وزيادة درجة الوعي لدى طلاب الجامعات، مؤكدًا معرفة الأسباب وطرح الآليات والمعالجات المناسبة لمعالجة الظاهرة والسبل المناسبة للحد منها.

الهجرة غير مشروعة وليست شرعية

وخلال كلمته أكد الدكتور حامد الهادي أنه الهجرة تعتبر غير مشروعة وليست شرعية، وتعتبر قديمة وليست حديثة، موضحًا أسبابها وآثارها السلبية على الشباب والمجتمع المصري، مشيرًا إلى الفرق بين الهجرة الرسمية وغير الرسمية.

الدكتور عماد مخيمر

ومن جانبه، أوضح الدكتور عماد مخيمر أن موضوع الهجرة غير الشرعية يمكن الحديث عنه موثقًا بالأدلة، وأن الهجرة غير الشرعية تكون للعمل أو للدراسة او للسياحة، مؤكدًا دور مصر في حسن استقبال المهاجرين إليها من مختلف الدول، كما ذكر جهود الدولة بإجراءات الحد من الهجرة مثل ملف التشريعات القانونية، واحكام الرقابة على المطارات والمواني، وتنفيذ الدولة للعديد من المشروعات الانتاجية والخدمية التي تستوعب آلاف الشباب.

الدكتور ايمن عبدالحميد

وأشار الدكتور أيمن عبد الحميد عن أهمية الحديث عن الهجرة من خلال عملية فكر المهاجر سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، وأن هناك تقديرات لأرقام المهاجرين وليس هناك حصر دقيق، موضحًا أهمية تحويلات المصريين بالخارج من المهاجرين الرسميين، وأن موضوع الهجرة هو مفهوم لتحرك سكاني لتحقيق بيئة الرضا للمهاجر في فترة زمنية محدودة.

ختام الندوة وأهمية دور الإعلام

وفى ختام الندوة أكد الدكتور محمد غريب أهمية دور الإعلام المصري في الحد من خطورة الهجرة غير الشرعية من خلال إلقاء الضوء على جانب وسائل الإعلام المصرية وذلك من محاورة عدة وهي الأخبار والتحقيقات الإعلامية الصحفية والإذاعية بخصوص موضوع الهجرة، والإعلان عن حوادث الهجرة غير الشرعية في القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية للمؤسسات الحكومية، مع ضرورة إنتاج أفلام توعوية مسجلة أو روائية من خلال الدراما وخصوصًا الأفلام والمسلسلات، مع استخدام أساليب الاستمالات العقلية والعاطفية في مضمون الرسائل الإعلامية للحد من خطورة الهجرة غير الشرعية، وضرورة التوعية من خلال الحملات الإعلامية التوعوية.