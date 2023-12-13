الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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حوادث

تأجيل أولى جلسات محاكمة عنتيل مدينة نصر لجلسة 10 يناير المقبل

محاكمة عنتيل مدينة
محاكمة عنتيل مدينة نصر, فيتو

أجلت محكمة جنايات القاهرة  أولى جلسات محاكمة صيدلي مدينة نصر "عنتيل مدينة نصر"، بتهمة ممارسة الرذيلة مع السيدات وهتك عرض الفتيات وتصويرهن إلى جلسة ١٠ يناير المقبل.

التحفظ على الفيديوهات 

كما تحفظت الأجهزة الأمنية على مقاطع فيديو مدمجة في فلاشه تتضمن العديد من المشاهد الخارجة ويجري فحصها بمعرفة الأجهزة المختصة، وإعداد تقرير بشأنها

 

التحقيقات مع المتهم 

 وكشفت التحقيقات عن نشاط مشبوه منسوب إلى الصيدلي عنتيل مدينة نصر مرتكب واقعة التحرش بالسيدات والأطفال وضلوعه في تجميع مقاطع فيديو للضحايا والاحتفاظ بها. 

 

القبض على عنتيل جديد 

 

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ألقت القبض على عنتيل جديد، ظهر في فيديوهات يمارس الرذيلة مع سيدات متزوجات بالإضافة لهتك عرض عدد كبير من الأطفال داخل صيدلية بمدينة نصر. 

 

تلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة إخطارا من اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة مفاده تلقى العقيد على فيصل مفتش مباحث مدينة نصر بلاغا من المحامية دعاء عباس، يفيد بقيام صاحب صيدلية شهيرة بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر ومقيم بالتجمع الخامس بممارسة الرذيلة مع عدد من السيدات بعضهن بإرادتهن وأخريات مستغل جهلهم بالإضافة لهتكه عرض عدد كبير من البنات الأطفال المترددين على الصيدلية.

 

 التحفظ على جهاز لاب توب 

 

 وأضاف البلاغ أن المتهم احتفظ بعشرات الفيدوهات من تلك المقاطع.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال  المباحث من القبض على المتهم، وتم التحفظ على جهاز لاب توب  خاص بالمتهم تمهيدا لفحصه، وتحرر المحضر رقم  13256 جنح ثالث مدينة نصر لسنة 2023، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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مفاجآت في التحقيقات مع عنتيل مدينة نصر

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15 فيديو فاضحا، محامية زوجة عنتيل مدينة نصر تكشف عن مفاجآت جديدة

وتحفظ رجال المباحث على عشرات الفيديوهات تظهر المتهم يمارس أفعال مخلة مع سيدات إحداهن أثناء حملها طفل،  بالإضافة لعدد من البنات الأطفال حيث ظهر عدد من الأطفال أثناء ترددهن على الصيدلية للحصول على أدوية فيما يقوم المتهم بتحسس اجسادهن بحجة توقيع الكشف الطبى عليهن واحتضانهم،  وتقوم جهات بفحص تلك المقاطع للتأكد من صحتها.

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