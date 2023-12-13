البيزو التشيلي أسوأ عملات الاسواق الناشئة أداءً في اسبوع

قال البنك المركزي في احدث تقرير صادر عنه حول حركة عملات الاسواق الناشئة خلال الفتره من واحد حتى 8 ديسمبر الجاري انه لم يتغير تقريبًا مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM خلال هذا الأسبوع (-0.05%)،.

واضاف التقرير الصادر عن البنك المركزي انه استقر المؤشر عند أعلى مستوى له منذ أبريل 2022 على الرغم من ارتفاع الدولار بقياس أسبوعي.

الدولار، فيتو

وتابع تقرير البنك المركزي كان البيزو التشيلي (-2.23%) أسوأ العملات أداءً هذا الأسبوع، حيث انخفضت أسعار النحاس – والذي يمثل الصادرات الرئيسية للبلاد - خلال الأسبوع بنسبة (-2.28%). وكان الفورنت المجري (-1.69%) ثاني أسوأ العملات أداءً، حيث تراجع معدل التضخم في البلاد للشهر العاشر على التوالي، مما دفع الحكومة إلى إعادة المطالبة بخفض البنك المركزي سعر الفائدة بوتيرة أقوى. علاوة على ذلك، أثرت بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، واللذان جاءا أضعف مما كان متوقعًا، على أداء العملة. من ناحية أخرى، كان الدولار التايواني (+ 0.34%) العملة الأفضل أداءً هذا الأسبوع، حيث جاء التضخم الرئيسي في البلاد أعلى من المتوقع.

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ستاندرد آند بورز، فيتو

وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب، التي ارتفعت بعد إطلاق النموذج الجديد للذكاء الاصطناعي Google Gemini، والذي ينافس ChatGPT ويقال إنه "نموذج جوجل للذكاء الاصطناعي الأكبر والأكثر تطورًا على الإطلاق". بالإضافة إلى ذلك، ذكرت شركة AMD عن إصدارها شرائح التسريع الجديدة التي ستعمل على تشغيل برامج الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع من المنتجات المنافسة. علاوة على ذلك، قام المتداولون في أسواق الأسهم بتقييم تقرير الوظائف الأمريكية الصادر في يوم الجمعة بشكل مختلف قليلًا عن متداولين السندات، حيث كانوا متفائلين بأن سوق العمل لا يزال قويًا.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 0.21%، مسجلًا مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، ليستقر عند أعلى مستوى له في عامين. وعلى مستوى القطاعات المدرجة بالمؤشر، قاد قطاع خدمات الاتصالات المكاسب بينما قاد قطاع الطاقة الخسائر.

وأنهت المؤشرات التكنولوجية تداولات الأسبوع على ارتفاع مع صعود كل من مؤشر ناسداك المركبNasdaq Composite ومؤشر + FANG بنسبة 0.69% و1.21%على التوالي. كما حقق مؤشر راسل 2000 للشركات ذات الرأسمال السوقي الصغير حقق مكاسب بنحو 0.98% بينما ظل مؤشر داو جونز الصناعيDow Jones دون تغيير تقريبًا، حيث ارتفع بشكل هامشي بلغ 0.01%.

وتراجعت تقلبات الأسواق طبقًا لقراءات مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 0.28 نقطة ليستقر عند 12.35 نقطة، أي أقل بكثير من متوسطه البالغ 17.02 نقطة منذ بداية العام وحتى تاريخه.