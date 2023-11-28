البيزو التشيلي أفضل العملات والراند الاسوأ بين عملات الأسواق الناشئة

كشف البنك المركزي في أحدث تقرير له حركة عملات الأسواق الناشئة خلال الفترة من 17 وحتى 24 نوفمبر الجاري.

وقال البنك المركزي في تقريره إنه ارتفعت معظم عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج مقابل تراجع الدولار، حيث صعد مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.39%.

وأضاف التقرير إنه كان البيزو التشيلي (+1.84%) العملة الأفضل أداءً هذا الأسبوع نتيجة تحسن المعنويات بعد إعلان شركة "كوديلكو" (Codelco)، أكبر مورد للنحاس في تشيلي، عن زيادة الإنفاق بقيمة 720 مليون دولار لرفع حجم الإنتاج. علاوة على ذلك، أدت البيانات التي أشارت إلى نمو الاقتصاد بشكل أسرع من المتوقع في الربع الثالث إلى دعم العملة.

وكان البيزو الكولومبي (+1.31%) ثاني أفضل العملات أداءً، حيث استفاد من التحليل الفني للعملة بعد أن انخفضت إلى ما دون المتوسط المتحرك ل 100 يوم، وهو الامر الذي يعتبره المستثمرون علامة إيجابية لأداء العملة.

Advertisements

من ناحية أخرى، كان الراند الجنوب أفريقي (-2.24%) هو العملة الأسوأ أداءً نتيجة ضغط المخاوف من استمرار ارتفاع التضخم وسط ارتفاع بيانات مؤشر أسعار المستهلك بصورة أكبر مما كان متوقعًا. ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي في جنوب أفريقيا أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعًا، مما يشير إلى أن صناع السياسات يروا أن ارتفاع التضخم مؤقت.

البات التايلندي

وكان البات التايلندي (-1.10%) ثاني أسوأ العملات أداءً ليسجل أسوأ أداء أسبوعي له منذ 6 أكتوبر، حيث ضغطت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي على العملة، خاصة مع صدور أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث والتي جاءت دون التوقعات.

أسواق الأسهم

ومن حانب اخر ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، مدعومة بارتفاع الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في وقت مبكر من الأسبوع، كما أنه من المحتمل أن تكون العروض التجارية للجمعة السوداء قد عززت من مبيعات بعض الشركات مما دفع بسوق الأسهم للارتفاع. وكانت الأسهم الأمريكية قد صعدت خلال معظم أيام الأسبوع،

وسُجلت غالبية المكاسب يومي الاثنين والأربعاء. وكان ارتفاع الأسهم يوم الاثنين نتيجة تفاؤل الأسواق بشأن أداء قطاع التكنولوجيا وسط تكهنات بأن الرئيس التنفيذي الأخير لشركة OpenAI، سام ألتمان، بالإضافة إلى 500 من موظفي الشركة سينتقلون إلى مايكروسوفت، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسهم التكنولوجيا، مع تسجيل مؤشر FANG+ للأسهم التكنولوجية الرئيسية أعلى مستوى له منذ إنشاء المؤشر في عام 2014.

وارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء، قبل عطلة عيد الشكر وقبل الجمعة السوداء، حيث أشارت بعض الشركات المرتبطة بالمستهلكين إلى أن المبيعات ارتفعت بقوة مع دخول الأسواق موسم العطلات.

وتلقت الأسهم الدعم أيضًا من هبوط مطالبات البطالة على نحو مفاجئ، مما يشير إلى أن الاستهلاك قد يتعزز قبل موسم الأعياد.

وأغلق مؤشر مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 الأسبوع مرتفعا بنسبة 1% واستقر عند أعلى مستوياته منذ بداية شهر أغسطس.

وعلى مستوى قطاعات المؤشر، سجلت جميعها ارتفاعًا، وكان قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية ثاني أفضل قطاع، بينما شهدت أسهم شركات التكنولوجيا زيادات حادة، حيث أنهى مؤشر ناسداك المركبNasdaq Composite ومؤشر FANG+ ارتفاعًا بنسبة 0.89% و1.12% على التوالي.

وعلى نحو مماثل، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعيDow Jones ومؤشر راسل 2000 للشركات ذات الرأسمال السوقي الصغير بنسبة 1.27% و0.54% على التوالي.

وأخيرًا، انخفض مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق، بمقدار 1.34 نقطة ليستقر عند 12.46 نقطة، وهو أدنى مستوى تم الوصول إليه منذ وباء كورونا في مارس 2020.