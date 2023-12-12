شركة الصرف تبدأ في سحب مياه الأمطار من شوارع القاهرة والجيزة

أعلنت شركتا القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، سحب مياه الأمطار المتساقطة على محافظتي القاهرة والجيزة.

وأوضح المهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، ان معدات الشركة انتشرت على كافة الطرق والمحاور الرئيسية والميادين العامة بمحافظة القاهرة وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مشيرًا إلى أن مناطق: مدينة نصر وصلاح سالم والزيتون، شهدت سقوط أمطار تفاوت شدتها ما بين خفيفة إلي متوسطة، وجاري التعامل وسحب مياه الأمطار المتساقطة.

ومن جانبه، قال المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن معدات الشركة تعاملت مع مياه الأمطار بمناطق: الرماية والطريق الصحراوي وطريق الفيوم بمحافظة الجيزة، حيث سقطت أمطار خفيفة، وتم التعامل الفوري معها.

وتجدر الإشارة إلى المتابعة الدائمة والمستمرة لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية للتعامل الفوري مع مياه الأمطار.

فى سياق اخر، أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم بدء إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة ضمن برنامج مسكن "، والمطروحة بـ15 مدينة، بداية من الأحد المقبل 17/12/2023، وحتى يوم الخميس الموافق 21/12/2023، في أيام محددة، وذلك بمقر نادي الإعلاميين بمدينة حدائق أكتوبر، وفقًا للمعلن من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بمحاور (الأكثر تميزًا – المتميز – المتوسط )، والتي سبق طرحها على الموقع الإلكتروني للهيئة خلال الفترة من 22/8/2023: 21/10/2023، بمدن (القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – العبور – الشروق – الصالحية الجديدة – الفيوم الجديدة - بني سويف الجديدة – حدائق أكتوبر – برج العرب الجديدة – أخميم الجديدة – ناصر الجديدة " غرب أسيوط " – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – غرب قنا - السادات).

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وأشار المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إلى أنه سيتم إجراء القرعة بين المتقدمين على أراضي الإسكان الأكثر تميزًا والمتميزة بالطرح الثالث لبرنامج مسكن بمدن ( القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – العبور – الشروق – الصالحية الجديدة – الفيوم الجديدة )، يوم الأحد 17/12/2023.

وأضاف نائب رئيس الهيئة، أنه سيتم إجراء القرعة بين المتقدمين على أراضي الإسكان المتميزة بمدن ( بني سويف الجديدة – حدائق أكتوبر – برج العرب الجديدة – أخميم الجديدة – ناصر الجديدة " غرب أسيوط " – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة )، يوم الإثنين 18/12/2023، وقطع الأراضي المتوسطة بذات المدن، يوم الثلاثاء 19/12/2023.

وقال: سيتم إجراء القرعة بين المتقدمين على أراضي الإسكان المتوسط بمدن (برج العرب الجديدة - غرب قنا - السادات)، يومي الأربعاء 20/12/2023، والخميس 21/12/2023.



ونوه المهندس أمين غنيم، أن جلسات القرعات العلنية ستعقد في تمام الساعة الـ12 ظهرًا في الأيام المحددة بمقر نادي الإعلاميين بمدينة حدائق أكتوبر، وأنه على الراغبين في حضور القرعة العلنية التواجد بداية من الساعة 10 صباحًا في التاريخ المحدد، لإجراء عملية تسجيل الحضور، والحضور اختياري لمن يرغب، وأنه سيتم غلق الأبواب في تمام الساعة 11.30 صباحًا للبدء في إجراء القرعة، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية للحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز، وسيتم استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز، والذين لا تنطبق عليهم الضوابط للدخول في هذه القرعة.