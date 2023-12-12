الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رياضة

وزير الرياضة يلتقي الشباب المشاركين في التوعية بالعملية الانتخابية

الشباب المشاركين
الشباب المشاركين في التوعية، فيتو

الانتخابات الرئاسية، حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية على اللقاء مع مجموعة من الشباب الذين شاركوا فى الحملات والمبادرات التى نفذتها وزارة الشباب والرياضة فى التوعية للمشاركة بالانتخابات الرئاسية التى تشهدها مصر فى الفترة ١٠-١٢ ديسمبر الجارى، وذلك خلال تواجدهم بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الثلاثاء.

كما التقى الوزير بمسيرة شبابية بمشاركة ١٠٠٠ شاب وفتاة يحملون علم مصر من أمام مقر وزارة الشباب والرياضة بالحى الحكومى وصولًا إلى مقر اللجنة الانتخابية بالعاصمة الإدارية فى رسالة تؤكد حرص الشباب المصرى على المشاركة فى العملية الانتخابية وبمشاركة العديد من الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات فى الثالث.

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٢ مليون شاب أعضاء الكيانات الشبابية شاركوا فى مبادرات قومية نفذتها الوزارة للتوعية

ونفذت  وزارة  الشباب والرياضة عدة برامج ومبادرات لتشجيع وحث الشباب والمواطنين على الإقبال للمشاركة فى العملية الانتخابية  من ضمنها الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، ومبادرات "شارك …الكلمة  كلمتك …وثق وغيرها "، وشهدت تلك المبادرات مشاركة أعداد كبيرة من الشباب والفتيات على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى أن شباب مصر ضرب مثالًا رائعًا فى الانتخابات الرئاسية التى تشهدها البلاد سواء على صعيد الإدلاء بأصواتهم فى مقار اللجان الانتخابية، والمشاركة فى حملات توعية المواطنين بأهمية المشاركة فى العملية الانتخابية تأكيدا على الدور المجتمعي لهم.

أضاف أن الشعب المصرى  أظهر مدى وعيه وحرصه على اختيار من يقود البلاد فى ظل الأوضاع الراهنة والتحديات العديدة التى يشهدها العالم، لافتًا إلى كثافة تواجد المواطنين باللجان الانتخابية وخاصة الشباب انطلاقًا من الواجب الوطنى والاستحقاق الدستورى لهم فى عُرس ديمقراطى تعيشه البلاد على مدار أيام الانتخابات الثلاثة.

واضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة سوف تستكمل كافة المبادرات الخاصة بالتمكين السياسى للشباب من اجل استمرار تعظيم اسهاماتهم فى مختلف مسارات النهضة الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية فصلا عن دورهم الأساسي  فى جميع متطلبات العمل التنموي بوجه عام داعمين لوطنهم ومدركين فى ذات الوقت لكافة التحديات ومتطلبات العمل الوطني.

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الانتخابات الرئاسية أشرف صبحي الشباب والرياضة شركة العاصمة الادارية وزارة الشباب والرياضة

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