تفريغ كاميرات المراقبة لفندق بواقعة اتهام المطربة بوسي لطليقها بالتعدي عليها

بدأت جهات التحقيق من مباحث قسم التجمع الخامس، التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة بفندق شهير بالتجمع وذلك لكشف ملابسات بلاغ المطربة بوسي ضد طليقها رجل الأعمال هشام ربيع، بتهمة التعدي عليها بالضرب خلال مشاجرة نشبت بينهما داخل أحد الفنادق بالتجمع.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالتجمع الخامس، بلاغا من المطربة بوسي، تتهم فيه طليقها رجل الأعمال هشام ربيع بالتعدي عليها بالضرب خلال تواجدها داخل فندق بنطاق قسم شرطة التجمع الخامس، وتقدم كذلك هشام ربيع ببلاغ ضد بوسي يتهمها فيه بالتعدي عليه وسبه وقذفه وتحرر محضر بالواقعتين وتولت النيابة التحقيقات.

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وكان رجل الأعمال هشام ربيع، قد اكد انفصاله بشكل رسمي عن المطربة بوسي.خلال الأيام السابقة

وقال هشام ربيع في تصريح خاص لـ"فيتو": "الطلاق تم في هدوء تام، وبتمنى لها التوفيق في حياتها فهي سيدة محترمة".

وعن أسباب الانفصال قال: "لم تقف بجانبي برغم أني تصدرت لحل مشكلاتها".

قصة زواج بوسي وهشام ربيع

وتزوجت بوسي رجل الأعمال هشام ربيع، في شهر مايو من العام الماضي وأقيم حفل الزفاف في أحد الفنادق الكبرى، حيث إنها الزيجة الثانية له.

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وحضر حفل زفاف بوسي وهشام ربيع عدد كبير من نجوم الفن ومن أبرزهم حكيم، حمادة هلال، مصطفي حجاج، وفاء عامر، دينا، ميريهان حسين، أحمد عصام، محمد لطفي، هنادي مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح.

وفي شهر سبتمبر الماضي، تصدر بوسي أيضا مؤشر البحث جوجل، بعدما ترددت شائعات وقتها بانفصالها عن هشام ربيع، وذلك بعد احتفال الأخير بعيد ميلاد زوجته الأولى وأم أولاده.

و خرجت المطربة الشعبية، بوسي وقتها، عن صمتها للرد، على حقيقة طلاقها من زوجها مصفف الشعر، هشام ربيع، بعد الأزمة الأخيرة التى وقعت على السوشيال ميديا، وإعلانه عودته لزوجته الأولى.

قالت بوسي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج “90 دقيقة”، على قناة المحور: “اتفقت مع زوجى على أن يرد طليقته لأنى عارفة قيمة الضنا، وأولاده أصحاب ابنى، ولما اتجوزنا كان منفصلا عن مراته من فترة، وعمري ما هتجوز راجل وعلى ذمته واحدة تانية”.

أضافت بوسى: الناس إيه اللي عرفها إن في مشاكل، أنا ما اتطلقتش وحياتنا مستمرة وما مسحتش صورنا مع بعض، ومنزلتش غير صورنا في الفرح، والله العظيم ما مسحت صورنا، أمسحها ليه؟! حياتنا تخصنا مش تخص حد تاني".

وكانت نيابة المقطم أخلت سبيل رجل الأعمال هشام ربيع زوج الفنانة والمطربة بوسي في واقعة اتهامه بالاستيلاء على 8 ملايين جنيه من طليقها أثناء تواجده بمنطقة المقطم؛ بعد تقديم كافة المستندات التي تؤيد براءته مما نُسب إليه، وإثبات صحة موقفه.

وأخلت النيابة سبيل رجل الأعمال هشام ربيع زوج الفنانة بوسي، بعد اعتراف الشخص الذي لفق له الاتهامات والذي تربطه علاقة وثيقة بطليق الفنانة بوسي المنتج الفني، والذي اتهمه بسرقة شيكات وإيصالات أمانة بقيمة 8 ملايين جنيه بمنطقة المقطم، مؤكدًا أنه لم يكن في وعيه وأنه مريض نفسي ولا يعرف هشام ربيع من قريب أو من بعيد؛ ما دفعه للزج باسمه في القضية دون داعي؛ الأمر الذي أُثبت لاحقًا في محضر التحقيق.

جدير بالذكر أن رجل الأعمال هشام ربيع، تزوج المطربة بوسي منذ عام، وبعد زواجه منها تفاجأ بابتزاز طليقها لها؛ ما دعاه للدفاع عنها ومحاولة تجنبها أي مضايقات من قبل طليقها، الأمر الذي كلفه حبسه وتلفيق قضية له للتخلص منه، ما دفعه للتفكير في التخلص منه وتلفيق تهمة له وحبسه.

زوج المطربة بوسي

وكان قسم شرطة المقطم تلقى بلاغًا من موكل طليق المطربة ويدعى فطين، ويعمل منتجًا فنيًّا يتهم فيه زوجها واثنين آخرين بسرقة شيكات بنكية وإيصالات أمانة تقدر بأكثر من 8 ملايين جنيه سبق وأن اتفق زوجها على سدادها وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.