الأحد 19 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

سر احتفاظ بوسي بصورها مع هشام ربيع رغم الطلاق

بوسي وهشام ربيع،
بوسي وهشام ربيع، فيتو

فاجأت المطربة الشعبية بوسي جمهورها ومتابعيها، بالاحتفاظ بصورها مع طليقها هشام ربيع، رغم مرور أكثر من شهر على طلاقهما.

في هذا السياق، كشف مصدر مقرب من “فيتو”، سر احتفاظها بالصور عبر موقع "إنستجرام، حيث قال إن هناك محاولات للعودة لطليقها “هشام ربيع”، من خلال بعض أصدقاء الثنائي، لذلك قررت عدم التعليق أو الرد على المنشورات المتتالية من البعض التى تتناول قصة الطلاق.

 

 

 هشام ربيع طلق بوسي رسميًا

وكشف مصدر لـ “فيتو”، أن هشام ربيع طلق بوسي رسميًا، ويعيش في الوقت الحالي برفقه زوجته الأولى منة، وأولادها.

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على الجانب الآخر، كان رد أمين شقيق المطربة بوسي على تصريحات هشام ربيع طليق شقيقته، التي أدلى بها بعد انفصالهما رسميا، وأكد فيها هشام أن الانفصال جاء بسبب تخلي بوسي عنه برغم أنه تصدى لحل جميع مشكلاتها.

شقيق بوسي يرد على هشام ربيع 

ونفى شقيق المطربة بوسي تصريحات هشام، وقال في تصريح خاص لـ"فيتو“ إن تصريحات هشام ربيع  بشأن تخلي بوسي طليقته عنه، برغم أنه تصدر لها في حل مشكلتها ليس صحيحا بالمرة، مضيفا: ”مفيش أي حاجة من الكلام ده خالص".

وفضل أمين، شقيق المطربة بوسي، احترام الخصوصية بين الطرفين، رافضا التعليق على أي أمور أخرى تتعلق بشقيقته بوسي وطليقها هشام ربيع.

وكان هشام ربيع قد أكد انفصاله بشكل رسمي عن  المطربة بوسي. وقال هشام ربيع في تصريح خاص لـ"فيتو": "الطلاق تم في هدوء تام، وبتمنى ليها التوفيق في حياتها فهي سيدة محترمة".

لم تقف بجانبي

وعن أسباب الانفصال قال: “لم تقف بجانبي برغم أني تصدرت لحل مشكلاتها".

وكانت نيابة المقطم قد أخلت سبيل هشام ربيع زوج الفنانة والمطربة بوسي في واقعة اتهامه بالاستيلاء على 8 ملايين جنيه من طليقته أثناء تواجده بمنطقة المقطم، حيث تقدم كافة المستندات التي تؤيد براءته مما نُسب إليه، وإثبات صحة موقفه.

وأخلت النيابة سبيل رجل الأعمال هشام ربيع زوج الفنانة بوسي، بعد اعتراف الشخص الذي لفق له الاتهامات والذي تربطه علاقة وثيقة بطليق الفنانة بوسي المنتج الفني، والذي اتهمه بسرقة شيكات وإيصالات أمانة بقيمة 8 ملايين جنيه بمنطقة المقطم، مؤكدًا أنه لم يكن في وعيه وأنه مريض نفسي ولا يعرف هشام ربيع من قريب أو من بعيد؛ ما دفعه للزج باسمه في القضية دون داعي؛ الأمر الذي أُثبت لاحقًا في محضر التحقيق.

جدير بالذكر أن رجل الأعمال هشام ربيع، تزوج المطربة بوسي منذ عام، وبعد زواجه منها تفاجأ بابتزاز طليقها لها؛ ما دعاه للدفاع عنها ومحاولة تجنبها أي مضايقات من قبل طليقها، الأمر الذي كلفه حبسه وتلفيق قضية له للتخلص منه، ما دفعه للتفكير في التخلص منه وتلفيق تهمة له وحبسه.

زوج المطربة بوسي

وكان قسم شرطة المقطم تلقى بلاغًا من موكل طليق المطربة ويدعى فطين، ويعمل منتجًا فنيًّا يتهم فيه زوجها واثنين آخرين بسرقة شيكات بنكية وإيصالات أمانة تقدر بأكثر من 8 ملايين جنيه سبق وأن اتفق زوجها على سدادها وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الأمن من ضبطهما.

 وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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الاتهامات الخصوص المطربة بوسي المطربة الشعبية بوسي هشام ربيع زوج الفنانة والمطربة بوسي قسم شرطة المقطم

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