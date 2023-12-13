صلاح خليفة ضيف أحلام في ليلة عن الطرب الكويتي على قناة أبو ظبي (فيديو)

أحلام، يحل الفنان الكويتي صلاح خليفة ضيفا على المطربة الإماراتية أحلام في حلقة السبت المقبل من برنامجها “أحلام ألف ليلة وليلة” على قناة أبو ظبي.

ويتحدث صلاح خليفة خلال اللقاء عن كواليس وأسرار رحلته مع الغناء، ويشدو بباقة من أجمل أغنياته.

برنامج أحلام ألف ليلة وليلة

وأطلقت قناة أبو ظبي مؤخرا أولى حلقات برنامج المطربة أحلام الشامسي الجديد.

استمتع بالطرب الكويتي الأصيل في فن الصوت مع الفنان صلاح خليفة في #أحلام_ألف_ليلة_وليلة



السبت الساعة 22:00 بتوقيت الإمارات @AhlamAlShamsi pic.twitter.com/rjz9vj932C — قناة أبوظبي (@abudhabitv) December 11, 2023

ويحمل البرنامج اسم “أحلام ألف ليلة وليلة” واستضافت أحلام في الحلقة الأولى أسماء لمنور وحاتم عمور في ليلة مغربية خاصة، ليتحدثا عن رحلتهما مع الغناء ويشدوان بباقة من الأغنيات.

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وفي وقت سابق روجت المطربة الإماراتية أحلام لحفلها المقبل في العاصمة أبو ظبي الذي تحييه رفقة حسين الجسمي وبلقيس بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات.

وكتبت أحلام في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: "انتظرونا انا والمايسترو الكبير أمير عبد المجيد في قلب العاصمة أبو ظبي في الأول من ديسمبر لنحتفل باليوم الوطني للإمارات، حفل أكيد بيكون حفل عظيم برفقة فخر بلادي الإمارات الفنان الكبير حسين الجسمي والفنانة الجميلة الصوت الرائع بنت بلادي بلقيس فتحي ليله في حب الإمارات ننتظركم في الاتحاد أرينا".