وزارة النقل تناشد المواطنين بالمشاركة في حملات التوعية للقضاء على السلبيات

ناشدت وزارة النقل المواطنين بالمشاركة في حملات التوعية للحفاظ على سلامة مرفق السكة الحديد، وذلك من خلال القيام بحملة توعية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للقضاء على بعض السلوكيات التي تعرض حياة الركاب وسائقي القطارات للخطر.

سلوكيات المواطنين، فيتو

وأشارت وزارة النقل إلى رصد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحى، كما يتسبب فى إلحاق أضرار بالقطارات والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية.

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رشق القطارات بالحجارة، فيتو

وأهابت الوزارة ممثلة فى هيئة السكك الحديدية المواطنين، بالمشاركة معها في التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التي تسبب أضرار للركاب وسائقي القطارات، وأضرار في جرارات وعربات القطارات.

توعية المواطنين،فيتو

عبور المزلقانات، فيتو

المهندس كامل الوزير وزير النقل أخد خلال لقائه مع قيادات السكة الحديد، على الحزم في مواجهة ظاهرة رشق القطارات بالحجارة والتنسيق مع الجهات الأمنية لسرعة ضبط الجناة وتحويلهم لمحاكمة عاجلة لكون هذه التصرفات تؤثر بالسلب على معدل انتظام ومعدل تأخيرات، القطارات على الوجهين البحري والقبلي كما أكد أن الوزارة تمتلك من آليات الردع العديد ومنها إلغاء وقوف القطارات بالمحطة التى يثبت استهداف القطارات بمحيطها.