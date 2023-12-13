الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

"إذ كان لا بد أن أموت فلا بد أن تعيش أنت لتروي قصتي”.. برايان كوكس يدعم غزة بحكمة فلسطينية (فيديو)

برايان كوكس، فيتو
برايان كوكس، فيتو

هوليوود وأحداث فلسطين وإسرائيل، أعلن الممثل الشهير، بريان كوكس، دعمه للشعب الفلسطيني، وذلك عبر نشره مقطع فيديو قصير، عبر موقع “اكس”، يتحدث فيه عن معاناة شعب غزة.

واستشهد الممثل بريان كوكس، خلال الفيديو، بمقولة فلسطينية، انتشرت خلال أيام الحرب علي غزة وتقول “إذ كان لا بد أن أموت، فلا بد أن تعيش أنت لتروي قصتي”.

عائلة حديد تتلقى تهديدات بالقتل بسبب دعمهم لفلسطين

في سياق متصل، كشف تقرير لموقع TMZ، أن عائلة حديد الشهيرة في أمريكا، تلقت العديد من تهديدات القتل، بسبب دعمهم لدولة فلسطين.

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وذكر موقع TMZ الشهير، أن تهديدات القتل التي تلقتها عائلة حديد، بسبب دعمها لفلسطين، كانت جدية للغاية ومثيرة للقلق، وساء الأمر للغاية لدرجة أن العائلة، اضطرت إلى اتخاذ إجراء قانوني لحمايتهم، والذهاب إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وأكدت مصادر ذات معرفة مباشرة، بالعائلة، أن كل فرد في عائلة حديد، بما في ذلك جيجي، وبيلا، وأنور، وحتى والديهم محمد، ويولاندا، تلقوا رسائل مشؤومة، ومخيفة، جعلتهم يخشون على حياتهم.

 وأوضحت المصادر، أن هذه التهديدات بالقتل تأتي عبر وسائل متعددة، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، وحتى هواتفهم المحمولة، بعد أن تم تسريب أرقام هواتف العديد من أفراد عائلة حديد، عبر الإنترنت خلال الأسبوع الماضي.

إسرائيل تهاجم جيجي حديد

وهاجمت الصفحة التي تحمل اسم stateofisrael، عبر خاصية الإستوري، في حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، عارضة الأزياء جيجي حديد، وكتبت في رسالة غاضبة لها: "هل كنت نائمة الأسبوع الماضي؟ أم أنك مغمضة عينيك عن موت أطفال يهود في بيوتهم؟.. سكوتك يبين من تدعمين.. نحن نرى ما تفعلينه جيدا".

كيلاني تشارك في مظاهرات دعم فلسطين بأمريكا

فيما شاركت المغنية كيلاني، في مسيرة تضامنًا مع فلسطين وادنه الحرب على غزة، بولاية لوس أنجلوس الأمريكية، لتصبح أول نجمة أو نجم مشهور في هوليوود، يشارك في تظاهرات دعما لدولة لفلسطين.

وارتدت كيلاني، بنطال جينز، وتيشيرت أسود اللون، وحملت معها علم دولة فلسطين، وهتفت مع المتظاهرين، خلال تظاهرة لوس أنجلوس، التي شهدت حضور المئات من المواطنين دعما لدولة فلسطين، كما التقطت عدد من الصور التذكارية مع المواطنين الفلسطينيين، والعرب المشاركين في المظاهرة.

كيلاني أول نجمة في هوليوود تعلن عن دعمها الكامل لـ فلسطين 

وأصبحت المغنية الشابة كيلاني آشلي باريش ٢٨ عاما، أول نجمة في هوليوود، تعلن عن دعمها الكامل لدولة فلسطين، بعد أن غيرت صورة حسابها الرسمي على موقع الصور الفيديوهات “إنستجرام”، ووضعت صورة لعلم فلسطين، مكتوب عليها باللغة الإنجليزية، “أنا أقف مع فلسطين”.

أكثر من 700 نجم في هوليوود أعلنوا دعمهم لإسرائيل

علي الجانب الآخر، كشف تقرير صحفي، أن أكثر من 700 مغني، ممثل، شخصية عامة من هوليوود، أعلنوا دعمهم لإسرائيل، عبر نشرهم رسائل داعمة لإسرائيل في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أبرزهم، المغني الكندي جاستن بيبر، والمذيعة ألين دي جينيريس، والمليارديرة كايلي جينر، وغيرهم.

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