مستشفى الباجور التخصصى ينقذ عروسة وجنينها من الاختناق بالغاز

تمكن أطباء مستشفى الباجور التخصصى فى محافظة المنوفية، من إنقاذ عروسة من الاختناق بالغاز هى وجنينها، حيث جرى تشكيل فريق للتعامل مع الحالة فور وصولها للمستشفى وتقديم الإسعافات الاولية.

وكان مستشفى الباجور التخصصى استقبل عروسة فى حالة اختناق من االغاز تسبب فى إصابتها بغيبوبة تامة وفشل فى التنفس الأمر الذى استدعى وضعها على جهاز التنفس الصناعى بالعناية المركزة.

وبإجراء التحاليل والأشعات اللازمة تبين وجود حمل مهدد بالإجهاض بسبب حالة الأم وتمن متابعة الحالة طبقا لأدلة العمل الإكلينيكية وتحسن درجة الوعي والأكسجين حتى تم إنقاذ الأم والجنين وخرجت من المستشفى بحالة صحية جيدة.

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أطباء مستشفى الباجور ينجحون في توصيل شرايين وأوتار مريض

تمكن أطباء مستشفى الباجور التخصصي بمحافظة المنوفية، من إعادة توصيل شريانان لمريض، حيث تم توصيل الشريان الزندي والشريان الكعبري، بعد أن خضع المريض لجراحة عاجلة.

وأكد مصدر بمستشفى الباجور التخصصي أنه تم استقبال مريض مصاب بجرح قطعي بالرسغ مع إصابة شرايين وأوتار وأعصاب اليد، وعلى الفور تم استدعاء أطباء الجراحة بالمستشفى وتحضير المريض للعمليات.



وتابع المصدر: تم إجراء الإسعافات الاولية بالطوارئ ودخول العمليات بشكل عاجل، وتمت اعادة توصيل للشريان الزندي والشريان الكعبري بواسطى اطباء جراحة الاوعية الدموية، كما تم إعادة توصيل للاوتار والاعصاب بواسطة اطباء جراحة التجميل والجراحة العامة.

وأكد المصدر أن فريق عمل الجراحة تكون من الدكتور رامي المشلاوي مدرس مساعد واخصائي جراحة الاوعية الدموية بكلية الطب، والدكتور مصطفي ناجي طبيب جراحة الاوعية الدموية، والدكتور اشرف شرف استشاري جراحة التجميل بمستشفي شبين الكوم التعليمي، والدكتور احمد الشيمي أخصائي الجراحة العامة، وتحت اشراف دكتور نهاد زيد استاذ واستشاري جراحة الاوعية الدموية بكلية الطب.

أطباء مستشفى الباجور فى المنوفية ينقذون قدم مسنة عمرها 90 سنة من البتر

وفي وقت سابق تمكن أطباء مستشفى الباجور التخصصي بمحافظة المنوفية، من إنقاذ قدم سيدة من البتر، حيث قام بمتابعة حالتها 4 أطباء من قسم الجراحة والأوعية الدموية بالمستشفى، بعد أن خضعت لجراحة عاجلة.

وأكد مصدر بمستشفى الباجور التخصصي أنه تم استقبال سيدة تبلغ من العمر 90 عامًا، تعاني من رفرفة اذينية أدت الي تكون جلطات بشرايين الطرف السفلي الأيسر أدت الي قصور حاد بالدورة الدموية الشريانية منذر بالبتر.

وتابع المصدر تم إجراء الأشعة اللازمة للمريضة حيث خضعت لأشعة إيكو علي القلب وعرض قلب لاستقرار نبضات القلب وتم دخول العمليات بشكل طارئ لإزالة الجلطات من شرايين الطرف السفلي الايسر باستخدام قسطرة فوجرتي وتم رجوع الدوره الدموية للمريضة وتحسن حاله الطرف السفلي.

وأكد المصدر أن فريق عمل الجراحة كان الدكتور محمد هريدي اخصائي جراحة الأوعية الدموية، والدكتور محمود غنيم طبيب جراحة الأوعية الدموية، والدكتور محمود غنيم طبيب جراحة الاوعية الدموية، بالإضافة للدكتور احمد الشافعي طبيب التخدير، طبيب التخدير، وتحت إشراف الدكتور ايهاب سيف استشاري جراحة الاوعية كليه الطب.