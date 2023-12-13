الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

أسباب حكم المحكمة في حبس عاطل 6 أشهر بتهمة إحراز مخدر الهيروين

محكمة
محكمة

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بالحبس 6 أشهر والغرامة 11 ألف جنيه، للمتهم “علي. و" في القضية رقم 5761 لسنة 2022 جنايات النزهة المقيدة برقم 2216 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، والمتهم فيها بإحراز مخدر الهيروين والميثامفيتامين، وقيادة مركبة دون لوحات معدنية.

الاتهامات الموجهة للمتهم 

أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة مخدر الهيروين والميثامفيتامين بقصد التعاطي، كما أسندت له تهمة قيادة مركبة دون لوحات معدنية.

Advertisements

تفتيش المتهم 

ثبت لدى المحكمة أن المتهم ضبط بأحد التمركزات الأمنية بمحيط مطار القاهرة، حال قيادته السيارة رقم «ف ي ع 847» دون لوحات معدنية، وبتفتيشه عثر بحوزته على كيسين يشفّا ما بداخلهما، تضمنت «هيروين ومادة الايس» المخدر، كما تم ضبط نرجيلة زجاج بذات السيارة

مواجهة المتهم بالمضبوطات 

وبمواجهة المتهم، أقر بإحرازه المخدر بقصد التعاطي، وأنه يستخدم النرجيلة في تعاطيها، كما أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن كيس بلاستيكي شفاف به قطعة كريستالية شفافة وزت 0.67 جرام لجوهر الايس، وكيس بلاستيكي شفاف به مسحوق بيج اللون وزنه 0.26 جرام؛ ثبت أنه لمسحوق الهيروين، ونرجيلة زجاجية ثبت أن غسالتها تحوى على الميثامفيتامين المخدر.

أسباب حكم المحكمة 

بناءً على ذلك، استقر في يقين المحكمة على وجه القطع ارتكاب المتهم جرائمه، ما يتعين أخذه بها وعقابه بمقتضاها، وعليه حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبته بالحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه عن إحراز مخدر الايس والهيروين وغرامة ألف جنيه لقيادة سيارة دون لوحات معدنية.

txt

غيرة قاتلة أم مخدرات، قرار من النيابة بشأن قاتل زوجته في الغربية

txt

السجن المشدد 3 سنوات لتاجر هيروين في منشأة القناطر

عقوبة حيازة المخدرات

وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاتجار بالمخدرات مسحوق الهيروين مطار القاهرة مخدر الهيروين مخدر بقصد التعاطي محكمة جنايات القاهرة لوحات معدنية عقوبة الإتجار بالمخدرات شرق القاهرة سيارة دون لوحات معدنية

مواد متعلقة

التحريات الأولية في واقعة العثور على جثة فتاة بالشارع، جرعة مخدرات زائدة السبب

تجديد حبس المتهم بحيازة نصف كيلو هيروين وكمية كبيرة من مخدر الشابو بالإسماعيلية

القبض على عاطل بحوزته نصف كيلو هيروين وكمية كبيرة من من الشابو بالإسماعيلية

حقنتها هيروين، حبس المتهمة بقتل زوجة طليقها في الهرم

السجن المشدد 3 سنوات لتاجر هيروين في منشأة القناطر

حبس شخصين لحيازتهما 15 فرش حشيش وأسطوانتين هيروين بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

تفريغ كاميرات المراقبة لفندق بواقعة اتهام المطربة بوسي لطليقها بالتعدي عليها

أسرار جديدة عن قتلى لواء جولاني بغزة، أحدهم قائد حدود مع مصر والآخر توعد بإبادة الفلسطينيين

التجارة والصناعة ترفع رسم الصادر على حديد الخردة إلى 6000 جنيه للطن

إخلاء سبيل السائق المتهم في حادث الفنان أشرف عبد الغفور

شيخوخة مصطفى الفقي!

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18608 شهداء

22 لاعبا فى قائمة فريق البنك الأهلي لمواجهة الجونة بالدورى

الجامعة العربية تستنكر تقليص سويسرا لمُساهمتها في موازنة الأونروا

Advertisements

منوعات

المزيد

رئيس نادي برشلونة يسقط في مطعم نادي أنتويرب البلجيكي

زاهي حواس يجري عملية جراحية في ألمانيا

ضرب زميله، ايقاف لاعب في الدوري الإنجليزي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 13-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 13-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الصناعات الغذائية المصرية تغزو 15 دولة خلال الـ10 شهور الأولى من 2023 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث لا تصح عن فضل سورة الدخان

تفسير رؤية الذهب في المنام وعلاقتها بالمرور بضائقة مالية وكثرة الديون

ما حكم الإقامة للصلاة بصيغة الأذان؟ الإفتاء تجيب 

المزيد
الجريدة الرسمية