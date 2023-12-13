أسباب حكم المحكمة في حبس عاطل 6 أشهر بتهمة إحراز مخدر الهيروين

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بالحبس 6 أشهر والغرامة 11 ألف جنيه، للمتهم “علي. و" في القضية رقم 5761 لسنة 2022 جنايات النزهة المقيدة برقم 2216 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، والمتهم فيها بإحراز مخدر الهيروين والميثامفيتامين، وقيادة مركبة دون لوحات معدنية.

الاتهامات الموجهة للمتهم

أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة مخدر الهيروين والميثامفيتامين بقصد التعاطي، كما أسندت له تهمة قيادة مركبة دون لوحات معدنية.

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تفتيش المتهم

ثبت لدى المحكمة أن المتهم ضبط بأحد التمركزات الأمنية بمحيط مطار القاهرة، حال قيادته السيارة رقم «ف ي ع 847» دون لوحات معدنية، وبتفتيشه عثر بحوزته على كيسين يشفّا ما بداخلهما، تضمنت «هيروين ومادة الايس» المخدر، كما تم ضبط نرجيلة زجاج بذات السيارة

مواجهة المتهم بالمضبوطات

وبمواجهة المتهم، أقر بإحرازه المخدر بقصد التعاطي، وأنه يستخدم النرجيلة في تعاطيها، كما أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن كيس بلاستيكي شفاف به قطعة كريستالية شفافة وزت 0.67 جرام لجوهر الايس، وكيس بلاستيكي شفاف به مسحوق بيج اللون وزنه 0.26 جرام؛ ثبت أنه لمسحوق الهيروين، ونرجيلة زجاجية ثبت أن غسالتها تحوى على الميثامفيتامين المخدر.

أسباب حكم المحكمة

بناءً على ذلك، استقر في يقين المحكمة على وجه القطع ارتكاب المتهم جرائمه، ما يتعين أخذه بها وعقابه بمقتضاها، وعليه حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبته بالحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه عن إحراز مخدر الايس والهيروين وغرامة ألف جنيه لقيادة سيارة دون لوحات معدنية.

عقوبة حيازة المخدرات

وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.