الجمعة 08 ديسمبر 2023
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حوادث

غيرة قاتلة أم مخدرات، قرار من النيابة بشأن قاتل زوجته في الغربية

المتهم والضحية، فيتو
المتهم والضحية، فيتو

أمرت النيابة العامة بدائرة قسم ثاني المحلة بمحافظة الغربية، بعرض المتهم بقتل زوجته طعنًا بمنطقة الشعبية بدائرة القسم، بسبب مشاجرة بينهما لشدة غيرتها عليه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل تعاطي المواد المخدرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت بلاغًا بالعثور على سيدة تدعى روان عبد السلام جثة هامدة -22 عامًا - داخل شقة الزوجية بمنطقة الشعبية بدائرة قسم ثان المحلة، وتوجد شبهة جنائية في الوفاة.

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وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم ثاني المحلة تحت إشراف الرائد محمد عيد رئيس المباحث، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، ويدعى أحمد. ع.ع يبلغ من العمر 25 ويعمل صاحب محل مفروشات.

 

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية نشوب مشادة كلامية بين الزوج المتهم والمجني عليها لمعاتبة الأخيرة المتهم على تأخره باستمرار في محل عمله بعد انتهاء المواعيد، وغيرتها الزائدة على المتهم وشك المجني عليها في سلوك المتهم، ووجود علاقة نسائية في حياته.

وقال والد روان، المقتولة على يد زوجها بالغربية: عرفت أنها توفيت واكتشفت أن زوجها هو اللي قتلها.. قتل نور حياتي وكل عمري، سلبني أعز ما أملك لما خد بنتي مني.

وتابع والد روان “إنها متزوجة منذ عام ونصف العام، وإنه كانت بينهما قصة حب، حيث كانا مع بعضهما في الجامعة، بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة، ونشأت بينهما قصة حب، وابنتي هي الوحيدة، مضيفًا: كان بيحبها حب شديد، وأنا كنت معتبره زي ابني، ولكن تفاجأت باللي حصل، وهزني جامد وكسرني وكسر قلبي”.

 

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