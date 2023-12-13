الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

" شوية فن" في بيت السحيمي غدًا

فرقة شوية فن، فيتو
فرقة شوية فن، فيتو

يقيم بيت السحيمي بشارع المعز، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، في السابعة من مساء غد الخميس الموافق 14 ديسمبر الجاري، حفلا غنائيا لفرقة "شوية فن" بقيادة الفنان أيمن جوزيف المشهور ب"جو".

حفل فرقة شوية فن 

و تقدم الفرقة مجموعة من أغاني الفلكلور والتراث ومقطوعات موسيقية متنوعة، بالإضافة لأعمال الفريق الخاصة مثل: "احكيلي حدوتة"، "صنايعي بهجة"، "حرف الشباك"، "شوية فكة"، "جينزك والتيشيرت"، "سكر أوكر"، "حوش البيت"،" ست "البنات، صياد"، "جدع طيب البحر"، و"حنة".

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فرقة شوية فن 

جدير بالذكر أن الفرقة تأسست سنة ٢٠١٠ من مجموعة من الفنانين الأصدقاء ما بين عازفين ومطربين، وقد أصدرت الفرقة أكثر من ألبوم غنائي منها: "تحويجة، بهجة"، كما قدمت الفرقة العديد من الحفلات الفنية بالمراكز الثقافية والفنية.

صالون ذاكرة الوطن يناقش ثقافة المقاومة في بيت السحيمي

3 حفلات لصندوق التنمية الثقافية في بيت السحيمي وقصر بشتاك وطاز غدا

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