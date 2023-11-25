السبت 25 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

صالون ذاكرة الوطن يناقش ثقافة المقاومة في بيت السحيمي

صالون ذاكرة الوطن،
صالون ذاكرة الوطن، فيتو

يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، صالون ذاكرة الوطن والذي يديره الكاتب محمد الشافعي، وذلك في السابعة مساء غدا الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري. 

صالون ذاكرة الوطن

و يناقش الصالون هذا الشهر أحداث العدوان الصهيوني قطاع غزة بفلسطين المحتلة، وطبيعة ثقافة المقاومة بكل تجلياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية.

ويشارك في الصالون كل من الفنان التشكيلي الفلسطيني ياسر أبو سيدو، والأديب المصري الدكتور السيد نجم. 

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