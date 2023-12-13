الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

زاهي حواس يجري عملية جراحية في ألمانيا

الدكتور زاهي حواس
الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق

أجرى عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، جراحة اليوم الأربعاء بالساق اليمنى، وقام بإجراء العملية الجراحية البروفيسور توراين في مستشفي هايدلبرج في ألمانيا.

 وقال البروفيسيور توراين إن العملية الجراحية تمت بشكل ممتاز وان الدكتور "حواس" في حالة صحية ممتازة وأنه سيعود لأرض الوطن قريبا.

الدكتور زاهي حواس يجري عملية جراحية 

ووفقًا للتقارير الطبية المتاحة، يتمتع الدكتور "حواس" حاليًا بحالة صحية مستقرة ويتلقى الرعاية اللازمة للشفاء، ومن المتوقع أن يتم تحقيق تعافيه الكامل في الأيام القليلة المقبلة.

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وكان الدكتور زاهي حواس عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق ورئيس البعثة الأثرية العاملة داخل مقبرة الملك رمسيس الثاني بمنطقة وادي الملوك بالبر الغربي بالأقصر، أعلن إنه تم اكتشاف مقبرتين رقم 65 و66 بمنطقة وادي الملوك بالأقصر.

اكتشاف مقبرتين جديدتين بالأقصر

وأضاف ورئيس البعثة الأثرية العاملة داخل مقبرة الملك رمسيس الثاني بمنطقة وادي الملوك بالبر الغربي بالأقصر، أن المقبرة رقم 65 المكتشفة كانت مخصصة لدفن الأدوات المُستخدمة في بناء المقابر، فيما كانت المقبرة الثانية رقم 66 فارغة ولم يوجد بداخلها أي شيء.

أكد الدكتور زاهي حواس عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، أن فترة حكم الملك رمسيس الثاني  والتي استمرت 66 عاما هي أمجد وأعظم وأقوى عصور مصر، كما إنه عُرف أيضًا باسم سيد البنائين، حيث قام بتشييد العديد من الآثار والمعابد والتماثيل والمسلات أكثر من أي ملك آخر في مصر القديمة.

وأضاف الدكتور زاهي حواس ورئيس البعثة الأثرية العاملة داخل مقبرة الملك رمسيس الثاني بمنطقة وادي الملوك بالبر الغربي بالأقصر والتي تعرضت خلال القرون الماضية لعدد من السرقات، والسيول والأمطار الغزيرة التي تسببت في تدمير النقوش وتجمع الأوساخ التي سدت ممرات وغرف المقبرة الداخلية بالكامل.

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