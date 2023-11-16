زاهي حواس يشارك في حوار الحضارات لحماية الكوكب من أخطار الحروب والمناخ

شارك الدكتور زاهي حواس عالم المصريات الشهير، في فيلم وثائقي بعنوان "سفراء الحضارة: في حوار لإنقاذ كوكبنا"، الذي يهدف إلى نقل رسالة إلى العالم من خلال مجموعة من السفراء والشخصيات المؤثرة حول الحاجة الملحة لتوحيد الجهود والتعاون لحماية الحضارة الإنسانية من التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم مؤخرا، والناجمة عن الحروب والتغيرات المناخية وما يصاحبها من أزمات اقتصادية عالمية كبيرة.

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ويسلط الفيلم الوثائقي الضوء على ضرورة التعاون العالمي لمعالجة القضايا المُلحة، كما يتزامن إصداره مع مؤتمر المناخ COP28 المقرر إقامته في دبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث يجب على العالم أن يقف متحدا لمواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ، بالإضافة إلى الأحداث المتصاعدة الحالية التي تشهدها المنطقة نتيجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والحرب الروسية الأوكرانية.

ووجه الدكتور زاهي حواس، خلال مشاركته في الفيلم الوثائقي، رسالة إلى العالم أكد فيها ضرورة العمل الجماعي لمواجهة التحديات التي تفرضها الحروب وتغير المناخ، والمفهوم الأوسع للحوار بين الحضارات.

وأشار إلى أن مشاركته في الفيلم الوثائقي "سفراء الحضارة في حوار لإنقاذ كوكبنا" تأتي في إطار أهمية الحفاظ على التراث، واحتضان الحوار بين الثقافات المتنوعة، وحماية مستقبل البشرية والكوكب.

ومن جانبه، قال محمد صلاح، مخرج ومؤلف ومنتج الفيلم، إن "سفراء الحضارة في حوار لإنقاذ كوكبنا" يسلط الضوء على أهمية التعاون الدولي في حماية الحضارة الإنسانية، وتعزيز الحوار بين الثقافات المتنوعة.

زيادة الوعي بأهمية التعاون الدولي في الحفاظ على كوكب الأرض

ووصف "صلاح"، الفيلم بأنه "استثنائي"، حيث شارك فيه سبعة سفراء من دول مختلفة، إلى جانب العديد من الشخصيات البارزة من مختلف المجالات؛ لكي تكون رسالتهم مؤثرة وتصل إلى مختلف الشعوب، وأشار إلى أن هؤلاء السفراء على الرغم من أنهم يمثلون دولا مختلفة، لكنهم متحدون في مهمتهم المتمثلة في زيادة الوعي بأهمية التعاون الدولي في الحفاظ على كوكبنا وتعزيز الحوار بين الحضارات، وتؤكد مشاركتهم الجماعية أهمية الحوار الحضاري والحاجة الملحة لمعالجة تغير المناخ والتحديات العالمية الأخرى.

ولفت "صلاح"، إلى أهمية مشاركة الدكتور زاهي حواس في الفيلم الوثائقي لأنه يعد من الشخصيات البارزة في علم المصريات، والمعروف بعمله الدؤوب في الحفاظ على التراث والحضارة المصرية القديمة، كما أنه يمثل رمزًا للتفاني والشغف بالحفاظ على الماضي، وكشف النقاب عن الكثير من أسرار الحضارة المصرية القديمة، كما أن مشاركته تعكس رسالة قوية إلى العالم حول الحاجة الملحة لمعالجة المخاطر التي تواجه الحضارة الإنسانية، ولا تشمل هذه المخاطر التحديات البيئية فحسب، بل أيضا المفهوم الأوسع للحوار بين الحضارات، بهدف تحقيق الوئام العالمي.

والفيلم الوثائقي "سفراء الحضارة في حوار لإنقاذ كوكبنا"، هو مشروع سينمائي تم تصويره في المتحف القومي للحضارة المصرية بالقاهرة، باعتباره مكانا مثاليا يلخص التراث القديم لمصر وحضارتها الرائعة. ويحظى المشروع بأكمله بدعم من الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة المصرية، والذي كان له دور فعال في نجاحه.

وشارك في فيلم "سفراء الحضارة في حوار لإنقاذ كوكبنا" سبعة سفراء من دول مختلفة، إلى جانب العديد من الشخصيات البارزة من مختلف المجالات، ومنهم: سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، كريستيان بيرجر، وسفير بريطانيا لدى مصر، جاريث بايلي، وسفير ألمانيا بالقاهرة، فرانك هارتمان، وسفير إيطاليا بالقاهرة، ميشيل كاروني، وسفير إسبانيا لدى مصر، ألبارو إيرانثو، وسفير اليابان لدى مصر، أوكا هيروشي، وسفير المكسيك السابق في مصر، خوسيه أوكتافيو تريب، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إيلينا بانوفا، وممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، نعيمة القصير، والرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي اليكتريك، المهندس أحمد السويدي، والمدير التنفيذي للمتحف القومي للحضارة المصرية، الدكتور أحمد غنيم.