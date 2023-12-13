من صالة تحريرها، «فيتو» تشارك في الوقفة الاحتجاجية للصحفيين ضد الكيان الصهيوني (صور)

شاركت «فيتو» في الساعة الاحتجاجية التي دعت لها نقابة الصحفيين لوقف العدوان على غزة، واحتشد صحفيو فيتو برئاسة الكاتب الصحفي عصام كامل رئيس التحرير في صالة تحرير المؤسسة، ورفعوا لافتات تندد بمهرجان الدماء في غزة وجرائم العدو المحتل ضد الأبرياء والعزل.

فيتو تستجيب إلى دعوة النقابة لفضح الكيان الصهيوني

من ناحيته قال الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير فيتو، إن المؤسسة وفريق عملها استجاب إلى دعوة نقابة الصحفيين للوقفة الاحتجاجية إيمانا منهم بأهمية القضية ورمزيتها الأخلاقية، خاصة بعد أن تجاوزت ‬عصابة‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب كل الخطوط الحمراء واستخدمت -ولازالت- ‬القوة‭ ‬الغاشمة‭ ‬في قتل‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬وهدم‭ ‬المنازل وتخريب البنية التحتية.

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واختتم رئيس تحرير «فيتو» حديثه بالتأكيد على أن الجريدة وصحفييها يقدمون تغطية خاصة لخدمة القضية الفلسطينية على مدار 24 ساعة، مشيرا إلى أن الدور الإعلامي والصحفي في فضح‭ ‬ثقافة الهدم‭ ‬و‬القتل‭ ‬والتدمير‭ ‬يضيف‭ ‬هزيمة‭ ‬أخلاقية‭ ‬وسياسية‭ ‬وعسكرية‭ ‬واقتصادية‭ ‬إلى الكيان الصهيوني.

نقابة الصحفيين تنظم وقفة احتجاجية ضد انتهاكات العدو الصهيوني

كانت نقابة الصحفيين نظمت ساعة احتجاجية قبل قليل، ورفع أعضاؤها شعارات (لا للتهجير.. لا للتوطين.. أوقفوا العدوان على غزة.. التهجير خط أحمر).

وطالب الصحفيون بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة، والتصدي لمخطط التهجير المجرم للشعب الفلسطيني، وأعلنوا رفضهم للفيتو الأمريكي الذي يحمي ممارسات إسرائيل العدوانية ضد الفلسطينيين، وأدانوا تورط الدول الغربية ومشاركتها ودعمها لحرب الإبادة الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني.

وشدد المحتجون في نقابة الصحفيين على ضرورة وقف الحرب، وكسر الحصار على الشعب الفلسطيني، ورفع الصحفيون المشاركون في الوقفة صور مجرمي الحرب من الصهاينة، والقادة الغربيين المتواطئين معهم، وعليها شعار “مجرم حرب” وطالبوا بإحالتهم إلى المحاكم الجنائية الدولية.

كما حمل المشاركون فى الاحتجاج صور شهداء الصحافة الفلسطينية، وطالبوا بمحاكمة قتلتهم، وذلك بعد ارتقاء أكثر من 82 صحفيًا شهداء خلال العدوان الصهيوني الوحشي، واستهداف عشرات من أسر الصحفيين خلال حرب الإبادة، التى يمارسها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني فى أكبر جريمة عرفتها الصحافة فى التاريخ الحديث.