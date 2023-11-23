20 لاعبا في القائمة الأولية لمنتخب الشاطئية لكأس العالم

اختار مصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية قائمة أولية تضم 20 لاعبا للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة التى ستقام فى الإمارات فبراير المقبل.

وتضم القائمة الأولى لكاس العالم كلا من:

زيزو الصباح، محمد السيد،ابراهيم حسن،مصطفي عبده، أحمد حمدي،مصطفى سمير،اسلام أحمد ،مصطفي أحمد، مصطفي علي صاصا،حسان محمد،أحمد الشحات، حسام باولو،الحسيني طه،هيثم عاطف كوستا،عبدالرحمن حسن الشافعي،محمد عبدالنبي، اسماعيل بهجت،أحمد سليمان إيشا،محمد السيد أبوالمعاطى ومحمود عماد.

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وتحدد القائمة النهائية للاعبين يوم ٥ فبراير المقبل طبقا لتعليمات الاتحاد الدولي.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم التي ستقام في الإمارات فبراير المقبل عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى للبطولة.

وسيواجه الفراعنة منتخبات إيطاليا، الإمارات وأمريكا.

وتأهل منتخب مصر لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم بعد حصوله على المركز الثانى ببطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية التى أقيمت في موزمبيق العام الماضى.

فيما ترددت أنباء عن عقد حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على منتخب مصر، مع روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة بشأن العفو عن الثلاثي المستبعد من معسكر المنتخب الأخير وهم “حسين الشحات وطارق حامد وإمام عاشور”.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة أن حازم إمام بالفعل عقد جلسة مع فيتوريا للحديث عن أسباب استبعاد الثلاثي ولكنه لم يطلب العفو عنهم حتى لو تقدم أي لاعب بالإعتذار مثلما تردد.

وتابع: جلسة حازم مع فيتوريا أكد خلالها الثعلب أن المدرب البرتغالي له حق القرار النهائي والذي لا يمكن التدخل فيه أو حتى مجرد الحديث عن الأمر وفكرة العفو لم يتطرق إليها حازم إمام.

وأضاف: بالنسبة لإعتذار حسين الشحات لم يصدر منه أي شئ حتى الأن وحتى لو تم ذلك سيعود القرار النهائي للعفو عنه ايضًا لروي فيتوريا.

فيما ترددت أنباء عن تفكير اتحاد الكرة في إقالة محمد غرابة مدير منتخب مصر، بحجة وجود انفلات في معسكر الفراعنة الذي أقيم مؤخرًا حيث وقعت مشادة بين طارق حامد وإمام عاشور.

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة أنه لا توجد أزمات في المنتخب بسبب محمد غرابة وكل ما تردد حول الأزمة بين طارق حامد وإمام عاشور غير صحيح بالمرة.

وشدد المصدر على أن تفكير الإتحاد في رحيل غرابة غار تمامًا من الصحة وأن جهاز المنتخب مستقر ولن يتم تغيير أي عضو بالجهاز مثلما تردد.

وتابع أنه على الجميع أن يتكاتف من أجل المنتخب خاصة مع اقتراب البطولة الأهم والتي يرغب روي فيتوريا وكافة اللاعبين في الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة، يتمسك بخوض الفريق مباراتين وديتين خلال المعسكر الأخير قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للكبار.

أضاف المصدر، أن فيتوريا سيؤكد مطلبه بخوض وديتين قويتين خلال جلسته مع حازم إمام المشرف على منتخب مصر، والتي ستعقد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب المصدر، فإن فيتوريا لم يشترط أن يكون طرف المباراتين الوديتين في المعسكر المقبل، من منتخبات القارة السمراء، المهم أن تكون هناك تجارب قوية قبل المشاركة في الكان.

موعد معسكر منتخب مصر لبطولة أمم إفريقيا

وبعد انتهاء معسكر منتخب مصر الوطني، لن يكون لديه أي ارتباطات رسمية أو تجمعات تدريبية، حتى الثالث من يناير المقبل، حيث ينطلق معسكر الفراعنة، استعدادا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للكبار.

موعد ومكان بطولة أمم إفريقيا للكبار

وأكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في بيان رسمي مواعيد بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير من العام المقبل 2024.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية يوم السبت 13 يناير 2024 على ملعب الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان، فيما تختتم البطولة التي تستمر أربعة أسابيع، والتي تضم أفضل 24 منتخبًا أفريقيا، يوم الأحد 11 فبراير 2024.

منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو