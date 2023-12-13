الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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التأمين الصحي بالقليوبية ينظم يوما ترفيهيا وتوعويا لمرضى السكري

التأمين الصحي بالقليوبية،
التأمين الصحي بالقليوبية، فيتو

نظم فرع القليوبية للتأمين الصحي، يوما ترفيهيا وتوعويا لمرضى السكري من الأطفال، تحت شعار «نحن نرعاكم.. أطفالنا أد التحدي»، بمشاركة العشرات من الأطفال المتعايشين مع مرض السكري من النوع الأول.

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وتضمنت الاحتفالية أنشطة ترفيهية، وتعليمية لهم وأسرهم، لتعريفهم بالمرض، وتصحيح السلوكيات الخاطئة، وزيادة الوعي حول العلامات التحذيرية للإصابة به، ودعم المتضررين، والتخفيف عنهم من خلال إيصال المعلومات الطبية اللازمة للأطفال بطريقة مبسطة تتوافق مع طبيعتهم والمرحلة العمرية التي يمرون بها وتعزيز دور الأسرة في التثقيف الصحي لعلاج داء السكري والوقاية من مضاعفاته أو تأخير ظهوره.

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جاءت الإحتفالية برعاية الدكتور سيد جلال، مدير عام فرع القليوبية للتأمين الصحي، والدكتور ناير ناجي سليمان، مدير المنطقة الطبية الأولي، والدكتورة آلاء أحمد، مديرة عيادة نصار الشاملة.

وأكد الدكتور سيد جلال، مدير عام فرع القليوبية للتأمين الصحي، أن الاحتفالية تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة، والفرع تجاه الطفل السكري والمشاركة الإجتماعية، رغبة منها في مواصلة الإنسانية والطيبة تجاه المجتمع وخاصة الأطفال الذين يمثلون الثروة البشرية القادمة للوطن، وتوحيد الجهود للتوعية، وتقديم كل ما هو جديد فيما يتعلق بدعم الأطفال المصابين بمرضى السكري.

على جانب آخر كرم مدير عام فرع القليوبية للتأمين الصحي، أسماء صابر، مدير شئون العاملين بمستشفي بهتيم للجراحات التخصصية، لبلوغها سن المعاش تقديرًا لعطائها خلال فترة عملها بالمستشفي.

جاءت الإحتفالية بحضور الدكتور وليد الحيت، مدير إدارة الأسنان بالهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور أحمد مجدي، مدير مستشفي بهتيم للجراحات التخصصية، والدكتورة رشا عبده، مديرة الجودة بفرع القليوبية للتأمين الصحي، والدكتورة خلود عيد، مدير المكتب الفني للفرع.

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