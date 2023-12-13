الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

رئيس جامعة بنها: نسعى لتحقيق معايير الجودة أكاديميًا وإداريًا

جامعة بنها، فيتو
جامعة بنها، فيتو

أكد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها حرص الجامعة على الوصول إلى أعلى معايير الجودة والكفاءة العالمية، وتعزيز التنافسية والتميز على مختلف المستويات.
 

جاء ذلك إجتماع مجلس إدارة مركز ضمان الجودة والاعتماد، بحضور الدكتور محمد محمدي غانم مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، وأعضاء مجلس الإدارة.

جامعة بنها تنظم ندوة تعريفية عن البرامج والمنح المتاحة من السفارة الأمريكية

مستشفيات جامعة بنها ترفع درجة الاستعداد قبيل انتخابات الرئاسة 2024


وأشار رئيس الجامعة إلي أن الجودة مسؤولية الجميع وفقًا للمنظور الشامل للجودة، وعليه يصبح كل فرد في المؤسسة التعليمية  مسئولًا عن المؤسسة وعن تحقيق طموحاتها، ولن يتحقق ذلك إلا بتضافر الجهود، مؤكدا علي أن الجامعة تسعى إلى تقديم تعليم متميز وتخريج متخصصين أكفاء قادرين على المنافسة فى سوق العمل وفق استراتيجية مصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
 

وخلال الاجتماع قدم رئيس الجامعة الشكر للدكتور سعد محمود سعد على جهوده خلال توليه منصب مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد فى الفترة السابقة، متمنيًا له التوفيق والسداد. 
 

ومن جانبه قال الدكتور محمد غانم أن الاجتماع استعرض معدل إنجاز التعديلات لزيارات المحاكاة التي تمت بالكليات، بالإضافة إلى أهم المشكلات التي تواجه نظام الجودة وتقديم الدعم لحلها، واستعراض معدل رفع الوثائق على موقع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، كما تم عرض خطة الكليات من التقدم  للاعتماد البرامجي فى الفصل الدراسي الثاني.

Advertisements

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

رئيس جامعة بنها ناصر الجيزاوي بنها القليوبية

مواد متعلقة

انتشار العاملين بالصرف الصحي في الإسكندرية لشفط مياه الأمطار

جامعة بنها تنظم ندوة تعريفية عن البرامج والمنح المتاحة من السفارة الأمريكية

رئيس جامعة بنها يتابع أحوال الطلاب بكلية التربية

حصاد الأسبوع فى التعليم العالى، زيارة جامعة القاهرة الدولية ومناقشة لائحة بنها الأهلية

الأكثر قراءة

12 قرارا عاجلا ومهما لمجلس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي

تعليق صادم من أستاذ بجامعة هارفارد عن أزمة السكر في مصر

بالأسماء، نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ عدة مشروعات منها توسعة الطريق الدائرى

تشييع جنازة زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم

غمزة وضحكة توري بينسو لـ كورونادو تتصدر التريند، والنشطاء يكشفون سر الحركة

كبدته خسائر فادحة، سرايا القدس تكشف عملية جديدة ضد جيش الاحتلال في غزة

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع سعر كيلو الثوم لـ 85 جنيهًا بسوق العبور

الحكومة تتخذ قرارا عاجلا بشأن تخطيط وتقسيم الأراضي

Advertisements

منوعات

المزيد

أمسية فلكية للتعرف على أسرار الكون بمتحف الطفل..  غدا

الأقصر تتزين بـ 18 رحلة بالون طائر

غمزة وضحكة توري بينسو لـ كورونادو تتصدر التريند، والنشطاء يكشفون سر الحركة

6 صور ترصد هطول الأمطار في الإسكندرية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 13-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 13-12-2023

المزيد

انفوجراف

مواعيد الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الإقامة للصلاة بصيغة الأذان؟ الإفتاء تجيب 

تفسير حلم أكل البطيخ في المنام وعلاقته بزوال الهم وفك الكرب

دار الإفتاء توضح الفرق بين الهدية والهبة والرشوة

المزيد
الجريدة الرسمية