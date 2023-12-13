علاج الشعر المتقصف من الطبيعة، والنتيجة مبهرة

علاج الشعر المتقصف من الطبيعة، باستخدام العديد من المكونات الطبيعية التي تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الشعر لإصلاح نفسه وتقويته، يعد هو الحل الأمثل، والاستعانة بالمواد الطبيعية في علاج الشعر المتقصف، هو الحل الأكثر أمانا.





علاج الشعر المتقصف من الطبيعة

وفيما يلي تستعرض خبيرة العناية بالشعر والبشرة سامنثا جريج، بعض العلاجات الطبيعية للشعر المتقصف:

زيت جوز الهند: يعتبر زيت جوز الهند مرطبًا طبيعيًا رائعًا للشعر، حيث يساعد على ترطيب الشعر ومنع تقصفه. يمكن استخدام زيت جوز الهند كقناع للشعر عن طريق تدليك الشعر به وتركه لمدة 30 دقيقة قبل غسله.

Advertisements

زيت الزيتون: يحتوي زيت الزيتون على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الشعر من التلف. يمكن استخدام زيت الزيتون كقناع للشعر عن طريق تسخينه قليلًا وتدليك الشعر به وتركه لمدة 30 دقيقة قبل غسله.

عصير الليمون: يحتوي عصير الليمون على فيتامين C الذي يساعد على إصلاح الشعر التالف. يمكن استخدام عصير الليمون كغسول للشعر عن طريق خلطه مع الماء وتطبيقه على الشعر بعد غسله بالشامبو.

عسل النحل: يحتوي عسل النحل على خصائص مرطبة ومضادة للبكتيريا تساعد على ترطيب الشعر ومنع التلف. يمكن استخدام عسل النحل كقناع للشعر عن طريق خلطه مع زيت جوز الهند أو زيت الزيتون وتطبيقه على الشعر وتركه لمدة 30 دقيقة قبل غسله.

البيض: يحتوي البيض على البروتين الذي يساعد على إصلاح الشعر التالف. يمكن استخدام البيض كقناع للشعر عن طريق خفق بيضة واحدة وتطبيقها على الشعر وتركها لمدة 30 دقيقة قبل غسلها.

بالإضافة إلى استخدام العلاجات الطبيعية، هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها لمنع تقصف الشعر، مثل:

تجنب استخدام الحرارة العالية على الشعر، مثل استخدام مكواة الشعر أو مجفف الشعر.

قص الأطراف المتقصفة بانتظام.

استخدام الشامبو والبلسم المناسبين لنوع شعرك.

تجنب غسل الشعر كثيرًا.

استخدام منتجات العناية بالشعر التي تحتوي على مكونات مرطبة ومضادة للتلف.

الشعر المتقصف

ماسكات لعلاج الشعر المتقصف

ماسك زيت جوز الهند

زيت جوز الهند هو أحد أفضل المكونات الطبيعية للعناية بالشعر. إنه غني بالأحماض الدهنية الأساسية التي تساعد على ترطيب الشعر وإصلاحه.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

الطريقة:

سخني زيت جوز الهند قليلًا حتى يصبح سائلًا.

ضعي زيت جوز الهند على شعرك من الجذور إلى الأطراف.

غطي شعرك بقبعة استحمام أو منشفة.

اتركي الماسك لمدة 30 دقيقة على الأقل.

اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم كالمعتاد.

ماسك زيت السمك

زيت السمك غني بالأحماض الدهنية أوميجا 3، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة. يمكن أن تساعد هذه الخصائص في إصلاح الشعر التالف وتعزيز نموه.

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من زيت السمك

1 بيضة

الطريقة:

اخلطي زيت السمك مع البيضة في وعاء صغير.

ضعي الخليط على شعرك من الجذور إلى الأطراف.

غطي شعرك بقبعة استحمام أو منشفة.

اتركي الماسك لمدة 30 دقيقة على الأقل.

اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم كالمعتاد.

ماسك العسل

العسل هو مرطب طبيعي رائع للشعر. يمكن أن يساعد في ترطيب الشعر وإصلاحه ومنع التكسر.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من العسل

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

الطريقة:

اخلطي العسل وزيت الزيتون في وعاء صغير.

ضعي الخليط على شعرك من الجذور إلى الأطراف.

غطي شعرك بقبعة استحمام أو منشفة.

اتركي الماسك لمدة 30 دقيقة على الأقل.

اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم كالمعتاد.

ماسك الأفوكادو

الأفوكادو غني بالدهون الصحية والفيتامينات والمعادن. يمكن أن تساعد هذه المكونات في ترطيب الشعر وإصلاحه وزيادة لمعانه.

المكونات:

نصف حبة أفوكادو

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

الطريقة:

اهرسي نصف حبة أفوكادو حتى تصبح ناعمة.

اضيفي زيت الزيتون إلى الأفوكادو المهروس.

ضعي الخليط على شعرك من الجذور إلى الأطراف.

غطي شعرك بقبعة استحمام أو منشفة.

اتركي الماسك لمدة 30 دقيقة على الأقل.

اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم كالمعتاد.

نصائح لاستخدام ماسكات الشعر:

اغسلي شعرك بالشامبو قبل تطبيق الماسك لإزالة الأوساخ والزيوت الزائدة.

ضعي الماسك على شعرك الجاف أو الرطب.

تأكدي من تغطية شعرك بقبعة استحمام أو منشفة للحفاظ على حرارة الماسك.

اتركي الماسك على شعرك لمدة 30 دقيقة على الأقل.

اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم كالمعتاد.

النتائج المتوقعة:

إذا استخدمتِ هذه الماسكات بانتظام، فمن المحتمل أن تلاحظي تحسنًا في حالة شعرك. يجب أن يكون شعرك أكثر ترطيبًا وأقل تكسرًا. ومع ذلك، قد يستغرق الأمر عدة أسابيع أو حتى أشهر لرؤية النتائج النهائية.