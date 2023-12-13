الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

5 صور ترصد تنفيذ محطة النوبارية ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع

محطة النوبارية، فيتو
محطة النوبارية، فيتو

تسعى وزارة النقل إلى تحقيق تقدمًا كبيرًا في إنجاز مشروع  القطار الكهربي السريع (العين السخنة - العلمين - مطروح) من خلال استمرار أعمال تنفيذ الأعمال الأنشائية لمحطات القطارات.

ونشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسيمة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور للأعمال الإنشائية بمحطة النوبارية ضمن أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من شبكة القطار الكهربائي السريع.

محطة النوبارية،فيتو 

 وتسهم شبكة القطار الكهربائي السريع في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط  وكذلك ستساهم في الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية  وخدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة  بالاضافة إلى الربط بين مناطق إنتاج الخامات والمحاجر ( أبو طرطور – قنا – أسوان ) بموانئ التصدير.

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محطة النوبارية،فيتو 

شبكة القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذها تتكون من 3 خطوط  بإجمالي أطوال  2000 كم  ويبلغ طول  الخط الأول من الشبكة (السخنة/ العلمين /مطروح )   675 كم ويشتمل على (21 ) محطة وعدد( 1) مركزًا للتحكم والسيطرة. 

محطة النوبارية،فيتو

وتسهم شبكة القطار الكهربائي السريع في الحد من التلوث البيئى الناتج عن تشغيل جرارات الديزل حيث ينتج عن الجرار الديزل الواحد حوالي 2 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا بالإضافة  الى محدودية طاقة الشبكة الحالية (الديزل ) بنقل 2 مليون راكب يوميًا و13 مليون طن بضائع سنويًا عام 2030 وعدم قدرتها على استيعاب أكثر من ذلك مما استلزم إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع التي ستساهم في الربط السككي مع دول الجوار ( مع السودان من أبو سمبل حتى وادي حلفا - مع ليبيا من مطروح / السلوم حتى بني غازي) وكذلك خلق الآلاف من فرص العمل للشباب.

محطة النوبارية،فيتو 

وتأتي أهمية شبكة القطار الكهربائي السريع  في خلق محور لوجيستى يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط حيث أطلقت شركة هاتشيسون الصينية عليه محور ( السخنة - الدخيلة ) اللوجيستي وأطلق عليه بعض الخبراء قناة سويس جديدة على القضبان.          

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وزير النقل يتابع تنفيذ مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

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