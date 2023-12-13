الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

المخطط الإستراتيجي لوسائل الجر الكهربي بإقليم القاهرة الكبرى (فيديو)

الجر الكهربي،فيتو
الجر الكهربي،فيتو

تسعى وزارة النقل إلى تحقيق مخطط إستراتيجي في الجر الكهربائي في مصر من خلال استخدام مجموعة من وسائل المواصلات الحديثة  التي تعتمد على الكهرباء في عملية التشغيل للحد من الإنبعاثات الضارة على البيئة والمناخ بالإضافة إلى الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة في عمليات التشغيل والإدراة.

الهيئة القومية للأنفاق نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك فيديو عن المخطط الإستراتيجي لوسائل الجر الكهربائي داخل إقليم القاهرة الكبرى.

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خريطة المشروعات الخاصة بالجر الكهربائي 

الفريق كامل الوزير كشف في تصريحات سابقة له عن خريطة المشروعات الخاصة بالجر الكهربائى والقطارات الكهربائية خلال الفترة القادمة بالإضافة إلى مشروعات المترو حيث تم التخطيط لرفع كفاءة الخط الأول للمترو (حلوان - المرج الجديدة) بطول 44 كم من خلال تطوير البنية الأساسية والأنظمة للخط وتم الطرح على الشركات العالمية وتم تلقي العروض مـن عدد 3 شركات وجاري الدراسة.

تطوير الوحدات المتحركة ( تم التعاقد على شراء عدد 55 قطار جديد / تم التعاقد على إعادة تأهيل عدد 23 قطار تم توريدها منذ أكثر من 30 سنة ).

تنفيذ الخط الرابع للمترو من حدائق الأشجار بمدينة 6 أكتوبر إلى الرحاب بطول 42 كم ويجرى العمل حاليا في المرحلة الأولى من حدائق الأشجار حتى الفسطاط بطول 19 كيلو متر وعدد 17 محطةو تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائري BRTمن خلال إنشاء عدد 49 محطة بدلًا من تنفيذ الخط الخامس للمترو.

استكمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف(السلام - العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة )  بطول 105,2 كم حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية بطول 68.8 كم حتى مدينة الفنون والثقافة والعاشر من رمضان وتم افتتاحها للجمهور بتاريخ 3/ 7/ 2022 وجارٍ تنفيذ المرحلة الثالثة جنوبًا حتى المحطة المركزية التبادلية بطول 20.4 كم وشمالا حتى قلب مدينة العاشر من رمضان بطول 16 كيلو مترو تنفيذ مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) من محطة الاستاد حتي محطة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول56,5 كم وعدد 22 محطة وتنفيذ مونوريل غرب النيل ( 6 أكتوبر ) من محطة وادي النيل بالمهندسين حتى 6 أكتوبر بطول 42 كم وعدد 13 محطة.

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وزارة النقل: محطة عدلي منصور من أهم مشروعات النقل الأخضر في مصر

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خطة وزارة النقل تحويل أتوبيسات القاهرة للعمل بالغاز بدلا من السولار

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