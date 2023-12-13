ضرب زميله، ايقاف لاعب في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، أعلن وولفرهامبتون، رسميا، اليوم الأربعاء، إيقاف لاعبه جون كاسترو أوتو، ومنعه من المشاركة في المباريات حتى نهاية يناير المقبل.

ايقاف نجم ولفرهامبتون

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن قرار استبعاد أوتو، يعود إلى قيامه بسلوك مشين خلال المشاركة في التدريبات، الأسبوع الماضي.

وأوضحت الصحيفة، أن أوتو اعتدى بالضرب على تاواندا تشيريوا، مهاجم فريق تحت 21 عاما، بالمرفق في المران.



وأضافت الصحيفة، أنه لم يكتف بذلك، بل بصق على أحد أفراد الطاقم الذي حاول تهدئة الموقف، قبل أن يحطم جهاز تليفزيون ويتسبب في إتلاف طاولة في غرفة اللاعبين، بعد أن طلب منه مغادرة الملعب.

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وقال مات هوبز، المدير الرياضي للولفرهامبتون: "جوني اعتذر، واتفقنا على أنه لن يكون جزءا من مجموعة الفريق الأول حتى يناير".

وختم: "سيظل يتدرب في النادي، وإذا اختار ذلك، فيمكنه اللعب مع فريق تحت 21 عاما للحفاظ على مستواه، وبالنظر إلى معرفتنا به، فإنه من المحتمل أن يفعل ذلك".

من ناحية أخرى، رفض أحد لاعبي الدوري الإنجليزي من قادة الأندية العشرين، ارتداء الشارة الملونة، الخاصة بدعم المثليين، خلال إحدى المباريات، لأول مرة في تاريخ المسابقة.

وكان الدوري الإنجليزي قد أعلن تخصيصه فترة 2 إلى 7 ديسمبر الحالي، لدعم الأشخاص المثليين، سواء في عالم كرة القدم أو خارجها.

وسلطت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، الضوء على رفض أنيل أحمدهودزيتش، لاعب شيفيلد يونايتد، ارتداء الشارة خلال مواجهة ليفربول يوم الأربعاء الماضي في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي خسرها شيفيلد بهدفين دون رد.

وذكرت الصحيفة الإنجليزية أن أنيل أحمدهودزيتش قد كُلف بارتداء شارة القيادة في تلك المباراة، في ظل غياب جون إيجان وكريس باشام، وأنه نتيجة لذلك، رفض أنيل أحمدهودزيتش ارتداء الشارة الملونة، وفضّل ارتداء شارة القيادة العادية.

وسُئل المدير الفني لفريق شيفيلد يونايتد، كريس وايلدر، عن الأمر حيث رد: "لم أكن أعلم، إنه ليس قرارًا للنادي أو قرارًا شخصيًا، أنا فقط لم أكن أعرف أنه فعل ذلك".

وأوضحت الصحيفة أن أنيل أحمدهودزيتش هو أول لاعب في الدوري الإنجليزي يرفض الشارة الملونة، طوال الـ7 سنوات، عندما طُبق نظام الجولات الداعمة للمثليين.