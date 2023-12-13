تيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ، دور مصر في نجاح مؤتمر 28 cop بالإمارات

اختتم مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين cop 28 المعني بتغير المناخ أعماله أمس بدولة الإمارات العربية المتحدة وسط اشادات واسعة بنجاحه وقدرته على اتخاذ وتفعيل مجموعة من القرارات الصعبة، وكان أهمها مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار وتسديد الدفعة الأولى له.

تيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ

وكان لمصر دور هام في نجاح مؤتمر المناخ cop 28، حيث تولت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مهمة القيادة المشتركة مع نظيرها الكندي ستيفن جيلبولت Steven Guilbeault وزير البيئة وتغير المناخ، لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ "نقل التكنولوجيا -بناء القدرات" لمؤتمر المناخ COP 28، وذلك ضمن اختيار الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم COP 28، لمجموعة من الوزراء المسئولين كقادة لفرق ثنائية تتولى تسيير المشاورات لعدد من الموضوعات الملحة لأجندة المناخ.

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وقد استطاعت وزيرة البيئة المصرية ونظيرها الكندي، على مدار أكثر من ٣ شهور قبل المؤتمر وخلاله، قيادة مشاورات غير رسمية مع وفود وممثلي مختلف الدول الأطراف والمجتمع المدني، وبحضور السفير محمد نصر مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية وكبير مفاوضي المناخ بمصر وأفريقيا، للوصول لتوافقات حول موضوعات تمويل المناخ وآليات التنفيذ، كموضوعات تمويل الهدف العالمي الكمي الجديد للتمويل، ومضاعفة التمويل الخاص بالتكيف، وإعادة هيكلة عمل بنوك التنمية متعددة الاطراف ومؤسسات التمويل الدولية بالإضافة إلى آليات التنفيذ الأخرى كنقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة الى الدول النامية وكذلك بناء القدرات للدول النامية للتعامل مع قضية تغير المناخ.

وشاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية على مدار فترة انعقاد مؤتمر المناخ COP 28 بدبي، في عدد كبير من الجلسات الهامة في المنطقتين الزرقاء والخضراء، والتي ناقشت العديد من الملفات الهامة سواء على مستوى السياسات والحكومات والتعاون متعدد الأطراف، وأيضا على مستوى مشاركة المجتمع المدني والشباب ورواد الأعمال، إلى جانب عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع نظرائها من الدول الأخرى ورؤساء المؤسسات الصناعية البحثية.