الأمم المتحدة تكشف المطلوب من قادة العالم بشأن العمل المناخي في الفترة القادمة

مؤتمر المناخ COP 28، أكد سيمون ستيل الأمين التنفيذي للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ أننا نتجه حاليًا إلى ما يقل قليلًا عن 3 درجات ارتفاع في درجة حرارة الأرض، وهذا لا يزال يعني أننا نواجه معاناة إنسانية جماعية، ولهذا السبب كان مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بحاجة إلى تحريك البوصلة إلى أبعد من ذلك.

وأوضح ستيل أن التقييم العالمي أظهر بوضوح أن التقدم ليس بالسرعة الكافية، ولكن مما لا شك فيه أنه يتسارع، لافتا إلى أن هذا يشير إلى أن المنطق السياسي والاقتصادي أصبح مستحيلا، فالأرواح البشرية تضيع بأعداد هائلة في كل بلد، في حين يضرب الوقود الأحفوري ميزانيات الأسر والميزانيات الوطنية على حد سواء.

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فوائد هائلة للعمل المناخي الأكثر جرأة

وتابع الأمين التنفيذي للأمم المتحدة أنه يقابل ذلك فوائد هائلة للعمل المناخي الأكثر جرأة، حيث يحقق المزيد من الأمن والاستقرار والحماية لثمانية مليارات نسمة، كما يعطي المزيد من فرص العمل، ونمو اقتصادي أكبر، وتلوث أقل، وصحة أفضل، والمزيد من تمكين المرأة كعوامل قوية للتغيير، والمزيد من تسخير الطبيعة.

المطلوب من قادة العالم بشأن العمل المناخي في الفترة القادمة

وناشد ستيل قادة العالم بأنه يجب أن نواصل مهمة تفعيل اتفاق باريس بشكل كامل، وفي أوائل عام 2025، يجب على البلدان تقديم مساهمات جديدة محددة وطنيا، لافتا إلى أن كل التزام على حدة ــ فيما يتصل بالتمويل، والتكيف، والتخفيف ــ لابد أن يجعلنا متفقين مع عالم ترتفع فيه درجة الحرارة إلى 1.5 درجة.

وتابع أنه يتعين على البلدان أن تقوم بإعداد وتقديم تقاريرها الأولى عن الشفافية كل سنتين بحلول نهاية العام المقبل، وفي الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ، سنواصل العمل على تحسين العملية ومساعدة الأطراف على المضي قدمًا بشكل أسرع وأكثر عدالة.

التقييم العالمي الأول

وأكد سيمون ستيل أنه من خلال التقييم العالمي الأول، دعت العديد من الأطراف مختلف برامج العمل والهيئات والعمليات وأصحاب المصلحة إلى زيادة دعمهم على الفور، استجابة لنتائج عملية استخلاص الحصيلة العالمية، مما يساعد على تمكين المزيد من الطموح وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، لافتا إلى أن ميزانيتنا ممولة حاليًا بأقل من النصف، ولذا طالب ستيل قادة العالم معالجة هذه المشكلة، وإلا سيكون من المستحيل تلبية المتطلبات الأساسية للأطراف والمطالب الموسعة في المستقبل.