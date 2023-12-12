وزيرة البيئة: وضع بيئة الشعاب المرجانية بمصر تحت مظلة الحماية الطبيعية

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى احتفالية الأعضاء الجدد بالقائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة لمنطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا، الذى نظمه المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لغرب آسيا والمنعقد بجناح الاتحاد الدولي لصون الطبيعة بالمنطقة الزرقاء من مؤتمر المناخ COP28 المنعقد بمدينة أكسبو دبى.

تكريم الأعضاء المنضمين للاتحاد الدولي لصون الطبيعة

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى كلمتها أن الهدف من الاحتفالية هو تكريم الأعضاء المنضمين للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، والملتزمين بالمعايير العالمية للقائمة الخضراء، والتى تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على التنوع البيولوجى والأنظمة البيئية لمناطق محددة، مُشيرةً إلى أنه يوجد بمصر محميتين وهما رأس محمد ووادى الحيتان معلنتان ضمن القائمة الخضراء للاتحاد الدولى لصون الطبيعة.

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وأوضحت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر انضمت لاتفاقية التنوع البيولوجي قبل عام ٢٠١٨، وقامت باستضافة مؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجى COP14 وساهمت فى وضع الإطار العام للتنوع البيولوجي ٢٠٢٠ بمونتريال العام الماضى، كما تبذل مصر جهود كبيرة لتأكيد الارتباط بين موضوعات التنوع البيولوجي وتغير المناخ.

الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر

وأشارت وزيرة البيئة فى هذا الصدد إلى أن الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر التى تعتبر من أكثر الشعاب مرونة وتكيفًا مع التغيرات المناخية، والتى تعتبر بمثابة جوهرة طبيعية للأجيال القادمة، مُعلنةً عن قيام مجلس الوزراء باتخاذ قرار بوضع كامل بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر بمصر التى لا ينطبق عليها قانون المحميات الطبيعية تحت مظلة الحماية الطبيعية، وتشكيل لجنة لوضع الاشتراطات والمقاييس الخاصة بذلك، على أن يتم الإنتهاء من اللجنة خلال ٦ أشهر ويتم الإعلان الرسمى عنه، وهو ما يدعم الرؤية المصرية فيما يخص حماية البيئة والموارد الطبيعية، والسياسات الخاصة بالحد من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.

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