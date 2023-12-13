استعدادات لطرح شركة العاصمة الإدارية بالبورصة، وخبيرة: يسهم في جذب المستثمرين

البورصة المصرية، بدأت إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية استعدادات مكثفة لطرح الشركة في البورصة خلال العام المقبل، وذلك بالتعاقد مع شركة عالمية لإعادة الهيكلة الإدارية، إضافة للتعاقد مع مستشار مالي لإدارة الطرح، فيما أكد خبراء سوق المال أهمية الطرح في نمو البورصة المصرية، وتحقيق عائد ضخم للموازنة حسب “ CNN عربية".

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العاصمة الادارية الجديدة، فيتو

تطوير مشروع تطوير مشروع العاصمة الإدارية الجديدة

طرح حصة من شركة العاصمة الإدارية الجديدة بالبورصة المصرية يسهم في تحقيق عائد مرتفع للموازنة العامة للدولة من حصيلة الطرح، وفي الوقت نفسه يحقق عائدًا للمستثمرين بالشركة من خلال الإيرادات المرتفعة التي تحققها سنويًا، والخطة المستقبلية لتنمية باقي مراحل المشروع، لاسيما أن نقل الوزارات والجهات الحكومية للعمل من العاصمة ساهم في الترويج للمشروع، ورفع من قيمة الأصول بها حسب “ CNN عربية".

إجمالي أرباح بلغت 19.8 مليار جنيه (640.2 مليون دولار) خلال عام 2022

وحققت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إجمالي أرباح بلغت 19.8 مليار جنيه (640.2 مليون دولار) خلال عام 2022 بنسبة نمو 23%، وبلغ نصيب السهم من الأرباح العام الماضي 78.7 جنيه (2.54 دولار)، وزادت قيمة الأصول لتصبح 255 مليار جنيه (8.2 مليار دولار) من 104 مليارات جنيه (3.4 مليار دولار) العام السابق، وفقًا لبيان رسمي من الشركة.

كما أن طرح شركة العاصمة الإدارية بالبورصة بجانب برنامج الطروحات الحكومية التي تعمل الدولة على تنفيذه في الوقت الحالي سيساهمان معًا في نمو سوق المال خلال العام المقبل 2024، وكذلك زيادة حجم التداولات، لافتا إلى المفاوضات الجارية في الوقت الحالي مع صندوق النقد الدولي لاستكمال منح مصر تمويل إضافي من شأنه أن يسهم في الإسراع بوتيرة بيع الأصول الحكومية، سواء لمستثمرين استراتيجيين أو عبر الطرح بالبورصة.

مؤشرات، فيتو

الحكومة المصرية تعلن عزمها التخارج من 35 شركة حتى النصف الأول من عام 2024

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية أعلنت عزمها التخارج من 35 شركة حتى النصف الأول من عام 2024، وتتوزع الشركات بين 19 قطاعًا ونشاطًا اقتصاديًا، وحتى الآن نفذت طرح 13 شركة جمعت منها 5 مليارات دولار.

البورصة المصرية، فيتو

خبيرة باسواق المال: طرح حصة من شركة العاصمة الإدارية بالبورصة المصرية سوف يسهم في دعم صعود القطاع العقاري

من جانبها، قالت خبيرة أسواق المال حنان رمسيس، إن طرح حصة من شركة العاصمة الإدارية بالبورصة المصرية سوف يسهم في دعم صعود القطاع العقاري، الذي حقق نموًا قياسيًا خلال الفترة الماضية، بعدما أثبت العقار أنه مخزن للقيمة خلال الأزمات الاقتصادية التي مرت على البلاد، كما يسهم في اجتذاب مؤسسات ومستثمرين عرب وأجانب جدد لأول مرة لسوق المال المصري، وتسريع وتيرة إنشاء البورصة العقارية.

حنان رمسيس، فيتو

وأشارت رمسيس، إلى أن الشركات العقارية المدرجة بالبورصة المصرية تشهد انتعاشة قوية في أداء الأسهم بعد الإقبال الكبير من المستثمرين على شراء هذه الأسهم، بعدما أصبحت أصولها مغرية في ظل انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وكذلك في ظل الطلب الكبير على العقارات في مصر، مما أثمر عن تحقيق عدد من أسهم مؤشر قطاع العقاري مستويات صعود غير مسبوقة.