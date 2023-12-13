التحفظ على عقار في حريق بحدائق القبة لحصر الخسائر وكشف أسبابه

أمرت نيابة حدائق القبة تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بعقار مكون من 5 طوابق بشارع مصر والسودان بمنطقة حدائق القبة حيث أسفر الحريق عن إصابة ٤ أشخاص للوقوف على أسبابه وملابساته.

التحفظ على العقار لكشف سبب الحريق

وتم التحفظ على العقار لحين معاينته من قبل لجنة من الخبراء لبيان أسباب الحريق وحصر الخسائر، حيث كشفت التحريات الأولية أن ماسًا كهربائيًا السبب في نشوب الحريق، وطلبت النيابة سماع أقوال شهود العيان لاستكمال التحقيقات.

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عقار مكون من 5طوابق

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بعقار مكون من 5 طوابق بمنطقة حدائق القبة التابعة لمحافظة القاهرة.

اسماء المصابين في الحادث

وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وتبين إصابة 4 أشخاص في الحريق، وهم “محمد. ع، 35 سنة، صاحب محل ملابس، و” أحمد. م، 25 سنة، عامل، و"هناء. ع، 30 سنة، ربة منزل، و" منة الله. م، 15 سنة، طالبة

محاصرة الحريق

وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء مصحوبة بسيارات الإسعاف لنقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وفرض رجال الحماية المدنية كردونا أمنيا حول الحريق لمحاصرته ولمنع امتداد النيران للمناطق المجاورة.

واستغرقت عمليات السيطرة على الحريق قرابة ساعتين، وتم إخماد الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح.

أسباب الحرائق

1- التدخين بالمنزل وخاصة بغرف النوم.

2- ترك الأجهزة الكهربائية تعمل أثناء التواجد خارج المنزل.

3- التوصيلات الكهربائية العشوائية.

4- استخدام مفاتيح كهربائية رديئة الصنع.

5- عدم غلق محابس الغاز والأسطوانات.

6- ترك الطعام على المواقد دون الانتباه له.

7- استخدام الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات.

8- ترك المدافئ موقدة أثناء النوم.

إجراءات وقائية

1- عدم ترك المواد القابلة للاشتعال في متناول الأطفال.

2- إجراءات الصيانة الدورية على الأجهزة الكهربائية.

3- غلق الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة عند الخروج من المنزل.

4- استخدام الأجهزة والموصلات والمفاتيح الكهربائية المطابقة للمواصفات.

5- توفير جهاز إطفاء حريق مطفأة حريق بالمنزل.

6- توفير تهوية مناسبة لمنع تراكم الأدخنة.

7- تجنب التدخين بالمنزل