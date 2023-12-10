الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

الاستماع لأقوال أسرة المصابين في حريق عقار بحدائق القبة

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

تستمع نيابة شرق القاهرة لأقوال أسرة المصابين في حريق نشب بعقار مكون من 5 طوابق بشارع مصر والسودان بمنطقة حدائق القبة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

كما انتدبت النيابة المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق، وأمرت بإعداد تقرير مفصل عن سبب اندلاعه، كما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الحريق، والوقوف على أسباب الحادث وحصر التلفيات.

بداية الواقعة

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة، مفاده نشوب حريق بعقار مكون من 5 طوابق بمنطقة حدائق القبة التابعة لمحافظة القاهرة.

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وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وتبين إصابة 4 أشخاص جراء الحريق

الدفع بسيارات الإسعاف

وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء مصحوبة بسيارات الإسعاف لنقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم،وفرض رجال الحماية المدنية كردونا أمنيا حول الحريق لمحاصرته ولمنع امتداد النيران للمناطق المجاورة.

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نشوب حريق في عقار من طابقين بالبساتين (صور)

أسباب الحرائق

1- التدخين بالمنزل وخاصة بغرف النوم.

2- ترك الأجهزة الكهربائية تعمل أثناء التواجد خارج المنزل.

3- التوصيلات الكهربائية العشوائية.

4- استخدام مفاتيح كهربائية رديئة الصنع.

5- عدم غلق محابس الغاز والأسطوانات.

6- ترك الطعام على المواقد دون الانتباه له.

7- استخدام الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات.

8- ترك المدافئ موقدة أثناء النوم.

إجراءات وقائية

1- عدم ترك المواد القابلة للاشتعال في متناول الأطفال.

2- إجراءات الصيانة الدورية على الأجهزة الكهربائية.

3- غلق الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة عند الخروج من المنزل.

4- استخدام الأجهزة والموصلات والمفاتيح الكهربائية المطابقة للمواصفات.

5- توفير جهاز إطفاء حريق مطفأة حريق بالمنزل.

6- توفير تهوية مناسبة لمنع تراكم الأدخنة.

7- تجنب التدخين بالمنزل

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